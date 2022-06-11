فون دير لاين: تشيد من كييف بـ"جهود الإصلاح الأوكرانية"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "تجري حسب مسارها المقرر".

وأشادت بـ" جهود الإصلاح الأوكرانية" قائلة: "إن رؤية السرعة والتصميم والدقة التي تتقدمون بها أمر مثير للإعجاب". وأشارت إلى تقليل الحواجز التجارية غير الجمركية وإدخال أوكرانيا في منطقة التنقل الأوروبي الحر كمثالين.

وأَضافت فون دير لاين: "لقد اتفقنا على أننا بحاجة إلى العمل بأكبر قدر ممكن للتأكد من أن أوكرانيا لديها أعمال تجارية أكثر، ودخل أكبر، وبذلك يكون انضمام أوكرانيا السلس إلى السوق الأوروبية المشتركة ممكنا".

تهنئة أوكرانيا على نجاحها العسكري

كما هنأت فون دير لاين أوكرانيا على الإنجازات العسكرية الأخيرة في الحرب مع روسيا. وخاطبت فون الرئيس الأوكراني زيلينسكي في المؤتمر الصحفي المشترك: "أود أيضا تهنئتك على نجاحك العسكري ".

وأضافت "أعرف أن هناك حاجة للدعم، ولكن رؤية جسارة القوات المسلحة الأوكرانية مازال أمرا مثيرا للإعجاب". وتابعت "نجاحاتهم رفعت الروح المعنوية، ليس فقط بالنسبة للشعب الأوكراني، ولكن أيضا لكل اصدقائكم أيضا".

فون دير لاين هنأت أوكرانيا على الإنجازات العسكرية الأخيرة في الحرب مع روسيا

وأضافت قائلة: "من الحيوي والضروري للغاية دعم الأوكرانيين بالمعدات العسكرية التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم، بعد أن اثبتوا أنهم قادرون على القيام بذلك إذا ما تم تسليحهم بشكل جيد".

من جانبه قال الرئيس زيلينسكي إن أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية. وتابع أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وكشف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)