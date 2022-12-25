فوندو الجبن: الطبق الوطني السويسري

غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن

الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.