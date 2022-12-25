 فوندو الجبن: الطبق الوطني السويسري | يوروماكس | DW | 25.12.2022

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يوروماكس

فوندو الجبن: الطبق الوطني السويسري

الجبن الذائب بصحبة الأصدقاء. يعتبر فوندو الجبن من الأطباق التقليدية في المطبخ السويسري وهو لحسن الحظ لا يحتاج إلى مكونات كثيرة. مجلة يوروماكس توضح كيفية تحضير فوندو الجبن السويسري التقليدي.

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