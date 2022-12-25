فوندو الجبن: الطبق الوطني السويسري

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الجبن الذائب بصحبة الأصدقاء. يعتبر فوندو الجبن من الأطباق التقليدية في المطبخ السويسري وهو لحسن الحظ لا يحتاج إلى مكونات كثيرة. مجلة يوروماكس توضح كيفية تحضير فوندو الجبن السويسري التقليدي.
الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.
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