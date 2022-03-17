 فولكسفاغن والحنين الى الماضي | عالم السرعة | DW | 25.03.2022

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عالم السرعة

فولكسفاغن والحنين الى الماضي

طرحت فولكسفاغن سيارة كهربائية جديدة مستوحاة من حافلة صغيرة انتشرت في العالم وحققت نجاح كبيراً في ستينيات القرن الماضي. فهل ستنجح الشركة الألمانية العريقة في اقتباس الماضي وتحقيق نجاح مماثل اليوم؟

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