فولكسفاغن تعلق عمل مصنعها لتجميع السيارات في الجزائر

بسب الأزمة السياسية في الجزائر، علقت شكرة فولكسفاغن لصناعة السيارات العمل في مصنعها هناك. وحتى تصدير الشحنات إلى شريكها في البلد شمال الإفريقي، سوفاك، تم تعليقه، كما كشف عملاق صناعة السيارات الألماني في رد عل استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويرجع سبب هذا القرار إلى التحقيقات في شبهة الفساد والتي تجري أيضا ضد رئيس مجلس إدارة سوفاك، مراد عولمي. الشركة الألمانية لا تعلم عن وجود تحقيقات ضد أي من موظفيها في الجزائر.

شركة سوفاك هي الشريك الرسمي لفولكسفاغن في الجزائر، منذ عشر سنوات. ومنذ 2016 يعمل مصنع التجميع في الجزائر، والذي أنتج العام الماضي 50 ألف سيارة.

وتمر الجزائر حاليا بأزمة سياسية عميقة، بدأت مع الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يضطر الأخير للاستقالة تحت ضغط الشارع.

ورغم إجراء انتخابات رئاسية الخميس الماضي إلى أن هذا لا يعتبر مؤشرا على انتهاء الأزمة، مع تجدد الاحتجاجات ضد الفائز في هذه الانتخابات تبون.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)