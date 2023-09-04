فولكروغ يودع بريمن برسالة مؤثرة بعد انتقاله إلى دورتموند

قال المهاجم نيكلاس فولكروغ الذي انتقل حديثا إلى فريق دورتموند، في رسالة فيديو نشرها تليفزيون فريقه السابق فيردر بريمن اليوم الاثنين (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2023): "إنه أمر عاطفي، لقد عشت أربع سنوات، في البداية تأثرت عاطفيًا بعض الشيء، ولكن بعد ذلك تحسنت بسرعة".

وتوجه فولكروغ بشكر خاص إلى فلوريان كوفيلدت المدير الفني السابق لبريمن، الذي أقنعه بالعودة إلى النادي من صفوف هانوفر في 2019 بعدما بدأ مسيرته في قطاعات الناشئين في بريمن.

وأشار فولكروغ إلى كوفيلدت بالقول: "لقد وثق دائما في قدرتي على شق طريقي إلى المنتخب الألماني".

ولعب فولكروغ دورا بارزا في عودة بريمن إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعدما قضى موسم 2021 2022/ في الدرجة الثانية، ووصف الترقي بأنه أفضل لحظة له في بريمن "لأنك تدرك أن قمت بمحو كل أثار السنوات السابقة".

واقتسم فولكروغ صدارة هدافي الموسم الماضي للبوندسليغا مع الفرنسي كريستوفر نكونكو النجم السابق للايبزيغ برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وكان فولكروغ يرتبط بعقد مع بريمن حتى صيف 2025 لكنه انتقل إلى دورتموند في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو (16 مليون و200 ألف دولار).

وعن التعاقد مع فولكروغ قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: "نتطلع لهذا الرجل الإيجابي الذي سيبذل قصارى جهده لنادينا". وأضاف "لدى دورتموند أهداف طموحة في ثلاث بطولات، ونحن مقتنعون بأننا سنكون في وضع أفضل مع نيكلاس (فولكروغ)".

وتابع كيل أنّ فولكروغ "مهاجم قوي للغاية في ألعاب الهواء، حاضر بدنيا، مقنع في المواجهات الفردية وغير مريح لأي منافس في الالتحامات، وبامتلاكه كل هذه المهارات فإنه يجسد المهاجم المثالي الذي كنا نبحث عنه".

وسيكون فولكروغ بديلا لسيباستيان هالر، الذي يتوقع أن يلعب مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا في الفترة من منتصف كانون الثاني /يناير إلى منتصف شباط/فبراير. هذا يعني أنه سيغيب عن الكثير من المباريات، وقد يغيب أيضا عن مباريات كأس ألمانيا ودوري الأبطال.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)