 فولر: ألمانيا من بين المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2022

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رياضة

فولر: ألمانيا من بين المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم

عبر قلب هجوم المنتخب الألماني السابق رودي فولر عن اقتناعه بتوفر منتخب بلاده على كل الإمكانيات للمنافسة على لقب كأس العالم القادمة في قطر. وأعرب فولر عن ثقته في لاعبي المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه هانزي فليك.

لاعبا المنتخب الألماني فيرنر وموسيالا يحتفلان بهدف السبق في مباراة إسرائيل الودية الأخيرة

رودي فولر مقتنع بإمكانيات لاعبي المنتخب الألماني للمنافسة على لقب كأس العالم المقبلة في قطر.

قال رودي فولر، لاعب كرة القدم الألماني السابق، إن منتخب بلاده الحالي جيد بما يكفي للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري. وقال فولر، الذي فاز بكأس العالم كلاعب في 1990 وقاد المنتخب الألماني كمدرب للوصول لنهائي 2002، اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2021)، لصحف دار نشر "أر.أن.دي"، إن لديه الكثير من الثقة في الفريق المجدد بقيادة المدير الفني هانزي فليك.

رودي فولر

رودي فولر مقتنع بإمكانيات لاعبي المنتخب الألماني للمنافسة على لقب كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال فولر (61 عاما): "بالتأكيد أرى أن ألمانيا من بين المرشحين المعتادين لنيل اللقب بجانب إنجلترا والبرازيل". وأضاف "الفريق كان مقنعا مؤخرا، حتى ولو أن المنافسين ليسوا من العيار الثقيل. سيتطور الفريق مع مستوى المنافسين المقبلين".

وفاز المنتخب الألماني بمبارياته الثمانية منذ تولي فليك تدريبه خلفا ليواخيم لوف في الصيف الماضي، وتأهل المنتخب لكأس العالم المقبلة في قطر. ولكن الاختبار الحقيقي الأول للمنتخب الألماني سيكون مساء اليوم الثلاثاء عندما يواجه المنتخب الهولندي، وفي الصيف المقبل عندما يلعب مبارياته في دوري أمم أوروبا أمام المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، والمنتخب الإنجليزي، الوصيف، والمجر.

مختارات

استعدادات متواصلة لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك قبيل خوض غمار مونديال قطر وقبل بطولة الأمم الأوروبية. وبعد مباراته الودية أمام إسرائيل، باتت هولندا وإيطاليا إنجلترا على قائمة محطاته القادمة.

بعد نجاح دورتموند في التعاقد مع مدافع بايرن نيكلاس زوله لمدة أربعة أعوام، في صفقة انتقال "مجانية" عقب نهاية عقده مع البافاري الصيف المقبل. ذكر وكلاء لاعبين وخبراء أن الانتقالات المجانية قد تشكل مشكلة لكرة القدم إن تكررت.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل. وقال فولر إن لديه آمال كبيرة بشأن كاي هافيرتز لاعب تشيلسي، والذي لعب من قبل لباير ليفركوزن، حيث سينهي فولر فترة تواجده الطويلة كمدير إداري عقب نهاية هذا الموسم.

وأكد فولر:" مقتنع للغاية أن كاي سيلعب دورا جيدا في كأس العالم. فقط أنظر لما يقدمه في تشيلسي. مهاجم من طراز عالمي مثل روميلو لوكاكو، يتواجد على مقاعد البدلاء لأسابيع، لأنه لا يمكنه التفوق على كاي". وأعرب فولر عن أمانيه بأن يتعافى فلوريان فورتز، لاعب ليفركوزن، في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، حيث يعاني اللاعب من إصابة خطيرة في الركبة، وقال فولر "سأشعر بفرحة كبيرة" إذا لعب فورتز وهافيرتز سويا.

و.ب/ ع.ش (د ب أ)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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