فولر: ألمانيا من بين المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم

قال رودي فولر، لاعب كرة القدم الألماني السابق، إن منتخب بلاده الحالي جيد بما يكفي للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري. وقال فولر، الذي فاز بكأس العالم كلاعب في 1990 وقاد المنتخب الألماني كمدرب للوصول لنهائي 2002، اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2021)، لصحف دار نشر "أر.أن.دي"، إن لديه الكثير من الثقة في الفريق المجدد بقيادة المدير الفني هانزي فليك.

رودي فولر مقتنع بإمكانيات لاعبي المنتخب الألماني للمنافسة على لقب كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال فولر (61 عاما): "بالتأكيد أرى أن ألمانيا من بين المرشحين المعتادين لنيل اللقب بجانب إنجلترا والبرازيل". وأضاف "الفريق كان مقنعا مؤخرا، حتى ولو أن المنافسين ليسوا من العيار الثقيل. سيتطور الفريق مع مستوى المنافسين المقبلين".

وفاز المنتخب الألماني بمبارياته الثمانية منذ تولي فليك تدريبه خلفا ليواخيم لوف في الصيف الماضي، وتأهل المنتخب لكأس العالم المقبلة في قطر. ولكن الاختبار الحقيقي الأول للمنتخب الألماني سيكون مساء اليوم الثلاثاء عندما يواجه المنتخب الهولندي، وفي الصيف المقبل عندما يلعب مبارياته في دوري أمم أوروبا أمام المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، والمنتخب الإنجليزي، الوصيف، والمجر.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل. وقال فولر إن لديه آمال كبيرة بشأن كاي هافيرتز لاعب تشيلسي، والذي لعب من قبل لباير ليفركوزن، حيث سينهي فولر فترة تواجده الطويلة كمدير إداري عقب نهاية هذا الموسم.

وأكد فولر:" مقتنع للغاية أن كاي سيلعب دورا جيدا في كأس العالم. فقط أنظر لما يقدمه في تشيلسي. مهاجم من طراز عالمي مثل روميلو لوكاكو، يتواجد على مقاعد البدلاء لأسابيع، لأنه لا يمكنه التفوق على كاي". وأعرب فولر عن أمانيه بأن يتعافى فلوريان فورتز، لاعب ليفركوزن، في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، حيث يعاني اللاعب من إصابة خطيرة في الركبة، وقال فولر "سأشعر بفرحة كبيرة" إذا لعب فورتز وهافيرتز سويا.

و.ب/ ع.ش (د ب أ)