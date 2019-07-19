 فوضى في مطار هونغ كونغ ودعوات أممية لـ″ضبط النفس″ | أخبار | DW | 13.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فوضى في مطار هونغ كونغ ودعوات أممية لـ"ضبط النفس"

تشهد هونغ كونغ أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين قبل نحو 22 عاما. ودعت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى "تحقيق حيادي" في أعمال العنف هناك. وأعلن مطار هونع كونغ تعليق جميع رحلات الإقلاع والسماح فقط بالهبوط.

Hongkong Internationaler Flughafen Proteste (REUTERS)

  شهد مطار هونغ كونغ الدولي يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق او الغاء مئات الرحلات بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديموقراطية فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك "طريق اللاعودة". 

وأوقفت سلطات المطار جميع الرحلات المغادرة من المدينة بعد الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش) اليوم (13 أغسطس/ آب 2019). 

وقالت هيئة المطار إن التعليق سوف يؤثر على جميع الرحلات الجوية، التي لم يتم تسجيل ركابها بحلول الساعة الرابعة والنصف، مضيفا أنه سوف يتم السماح للرحلات القادمة للمطار، أحد أكثر المطارات إشغالا في العالم، بالهبوط.

وجاء القرار بعد أن اجتاح آلاف المحتجّين المؤيدين للديموقراطية المطار لليوم الثاني على التوالي وأعاقوا طريق الركاب المغادرين ما منع هؤلاء من الوصول إلى مداخل منطقة المغادرة. وجاء ذلك غداة إعلان السلطات إلغاءً كاملاً وغير مسبوق لكافة الرحلات المغادرة والقادمة جراء تظاهرة حاشدة في المطار. وسوف تؤثر عملية الإلغاء على الآلاف من المسافرين، الذي علقوا في هونغ كونغ، 

الأمم المتحدة تطالب "بتحقيق حيادي"

مشاهدة الفيديو 02:04

استمرار الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ

 وصباح الثلاثاء، عقدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من عواقب خطيرة في حال لم يوضع حدّ لتصاعد العنف. وقالت لام إن "العنف، سواء كان الأمر استخدام العنف أم التغاضي عنه، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية". وأضاف "الوضع في هونغ كونغ في الأسبوع الفائت جعلني قلقة جداً من أننا وصلنا إلى هذا الوضع الخطير".
ومن جانبها عبرت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ داعية السلطات هناك إلى إجراء "تحقيق عاجل ومستقل وحيادي" في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف.

وذكرت باشليه بأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، معترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وفي القانون الأساسي المعمول به في هونغ كونغ. لكنها أشارت إلى أن مكتبها لديه "أدلة موثوقة تظهر أن عناصر أمن استخدموا أسلحتهم بطريقة تحظرها المعايير الدولية".

وأضافت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان "يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة".

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997. وتوسع التحرك الذي انطلق في أوائل حزيران/ يونيو لرفض مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى بكين، للتنديد بتراجع الحريات وتدخل الصين في الشؤون الداخلية.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

  • China Hong Kong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    عشاء في المرحاض

    فقط على بُعد سنتيمترات من المرحاض، تستقر بطة وبعض الخضروات الجاهزة للطبخ فوق لوح التقطيع. وفي الجهة المقابلة على بعد خطوة، تجد براعم الفاصوليا في وعاء مجهزة استعداداًَ للطهي أيضا، وبجانبها إناء طهي الأرز وإبريق الشاي والتوابل ومجموعة من الأغراض المختلفة الخاصة بالمطبخ. هذا هو حال العديد من الشقق في هونغ كونغ، إذ يمكن استخدام المرحاض والطبخ في آن واحد!

  • China Hongkong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    مطبخ وحمام في آن واحد

    التقط المصور الكندي بيني لام صوراً لمنازل وحياة هذا المجتمع الخفي في هونغ كونغ لـ "Trapped"، وهي سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي أنتجها بالاشتراك مع "SOCO " جمعية التنظيم المجتمعي، وهي منظمة غير ربحية تعمل على التخفيف من حدة الفقر والدعوة للحقوق المدنية في هونغ كونغ.

  • China Hong Kong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    مساحة مقيّدة

    مع وجود عدد سكان يبلغ حوالي 7.5 مليون نسمة، لم تتبق في الأغلب أراضٍ قابلة للبناء، كما ارتفعت أسعار الشقق والمساكن في هونغ كونغ وأصبحت الآن الأغلى سعراً في العالم. ولهذا السبب لا يجد بعض الأشخاص في هذه المدينة الكبرى خياراً آخر سوى السكن في مساحات صغيرة، حيث يضطرون للقيام بأعمالهم المنزلية وأنشطتهم اليومية في نفس المساحة الصغيرة (المرحاض).

  • China Hongkong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    ظروف معيشية صعبة

    وفقاً لـ SoCO ، واستناداً إلى تقرير إدارة التعداد والإحصاء السكاني في هونغ كونغ ، يعيش 200.000 شخص في 88.000 شقة ذات مساحات صغيرة جداً. أغلب تلك الشقق كانت بالأساس شققاً كبيرة، لكن تم تقسيمها لمساحات ضيقة جداً وتأجيرها للباحثين عن مأوى. وعلى الرغم من ضيق المساحة الذي يسبب الاختناق بمجرد النظر إلى الصورة، إلا أن هؤلاء السكان يبدعون في تخزين محتويات شققهم الصغيرة ويمارسون أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.

  • China Hongkong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    أسعار الشقق تضاعفت!

    وفقا للإحصاءات الحكومية ، تضاعف سعر الشقق في قلب هونغ كونغ بين عامي 2007 و 2012، إلى ما يقارب 108.546 دولارا محلياً ( أي 13.900 دولار أمريكياً/ 11200 يورو) لكل متر مربع. وبسبب الشعور بالاختناق يفضل بعض سكان تلك المساحات الضيقة البقاء طوال اليوم بعيداً عنها. ويقول كثيرون إن أصعب شيء في الحياة بداخل هذا المكان الضيق، هو عدم القدرة على التنفس في الهواء النقي.

  • China Hongkong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    شقة للفرد الواحد

    هذا المستأجر يعيش حياته داخل هذه الشقة الضيقة ويتناول عشاءه أثناء مشاهدة التلفاز. هذا هو حال كثير من منخفضي الدخل، إذ يضطرون لتحمل تلك الظروف المعيشية الخانقة. لا يمكنهم الجلوس على كرسي ويضطرون للنوم على الأرض طوال الوقت، حيث تصبح الصراصير وحشرات الفراش "أصدقاءً" لهم.

  • China Hongkong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    منازل التابوت والقفص

    قضى المصور لام عامين في توثيق الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها سكان الحي القديم في هونغ كونغ، حيث تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء دوماً. وتشير هذه الشقق، التي يشار إليها عادة بمنازل "القفص" أو "النعش"، إلى وجود تباين صارخ في المدينة. ففي الوقت الذي توجد فيه العديد من مراكز التسوق الفارهة والفنادق الفاخرة والأبراج الشاهقة، هناك أيضاً مساحات معيشة وشقق غير آدمية بشكل مثير للصدمة.

  • China Hong Kong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    السكن العام بعيد المنال

    قد تؤدي الحياة في مثل هذا المكان الضيق إلى إحباطات نفسية كثيرة لمن يعيشون بها. فمعظم المستأجرين يعيشون على هذا النحو لعدة سنوات. وقد يبلغ متوسط وقت الانتظار لإيجاد سكن مناسب للعائلات في برنامج الحكومة الخاص بالإسكان العام، ما يقارب خمس سنوات، ولكن بالنسبة للعديد ممن هم دون سن 65 عاماً ويعيشون دون شريك أو عائلة، فمن الشائع الانتظار لأكثر من عقد من الزمن حتى يجدوا سكناً مناسباً.

  • China Hong Kong Apartment (Benny Lam & SoCo)

    في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

    إهانة لكرامة الإنسان

    اعتبرت الأمم المتحدة هذه الشقق بمثابة "التابوت" أو "القفص" بمثابة "إهانةٍ لكرامة الإنسان". وفي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة هونغ كونغ أنه من المقرر بناء 280 ألف شقة جديدة بحلول عام 2027، ترى منظمة SOCO أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به حالياً لتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعيشون في هذه الظروف القاسية.


مختارات

وسط صمت بكين.. إحياء الذكرى الثلاثين لـ"الربيع الصيني"

أقام الآلاف من سكان هونغ كونغ قداس صلاة على أضواء الشموع إحياء للذكرى الثلاثين للقمع الدموي الذي ارتكبته السلطات الصينية بحق طلاب وناشطين مؤيدين للديمقراطية في ميدان السلام السماوي (تيانانمين) بالعاصمة الصينية بكين. (04.06.2019)  

هونغ كونغ تمدد مهلة بقاء شقيقتين سعوديتين هاربتين لشهر آخر

بعد قصة الفتاة السعودية التي لجأت لكندا، ظهرت قصة جديدة لشقيقتين سعوديتين تمكنتا من الهرب ودخول هونغ كونغ. وتعيشان مختبئتين هناك منذ 6 شهور. ويقول محاميهما إنهما لا يمكنهما العودة للسعودية نظرا لارتدادهما عن الإسلام. (07.03.2019)  

قنبلة ألمانية في شحنة بطاطا تثير الهلع في هونغ كونغ

اكتشف العاملون في مصنع لرقائق البطاطا بهونغ كونغ وجود قنبلة ألمانية الصنع وسط شحنة بطاطا قادمة من فرنسا، ما استدعى تدخل خبراء المتفجرات لإبطال مفعولها. لكن كيف ومتى وصلت القنبلة إلى حقل البطاطا؟ (04.02.2019)  

في هونغ كونغ.. اطبخ عشاءَك بالمرحاض داخل الشقة "التابوت"!

هل تتخيل نفسك تطهو طعاماً في المكان ذاته الذي يوجد به المرحاض ؟! إنها الحقيقة المؤسفة التي يعاني منها كثير من الأشخاص في هونغ كونغ. المصور بيني لام قام بتوثيق تلك اللحظات المريرة والتناقضات الصارخة في المدينة. (16.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

استمرار الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ  

مواضيع ذات صلة

China Uiguren

السعودية تدافع عن موقفها من حقوق الإنسان في الصين 19.07.2019

انتهاكات أم تأهيل فيما يتعلق بالمسلمين الإيغور؟ اختلفت دول العالم في الأمر في مجلس حقوق الإنسان. وبينما دعت دول غربية الصين لوقف الاحتجاز الجماعي لهم أيدت دول مثل السعودية خطوات الصين. والآن الرياض تدافع عن موقفها.

China Uiguren in Xinjiang

دول غربية تندد بـ"الاعتقالات التعسفية" لمسلمي الصين 10.07.2019

في خطوة غير مسبوقة، وجهت 22 دولة غربية رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تندد فيها بحملات الاعتقال التعسفي ضد الأقلية المسلمة في غرب الصين وضد أقليات أخرى تتعرض للاضطهاد في البلاد.

الصين تشدد التدابير الأمنية في الذكرى الثلاثين لأحداث ميدان السلام السماوي في بكين 04.06.2019

الصين تشدد التدابير الأمنية في الذكرى الثلاثين لأحداث ميدان السلام السماوي في بكين، والسلطات تفرض رقابة على الانترنت وتضع قيوداً إضافية على الاعلام وتوقف ناشطين، تزامنا مع حرب كلامية مع الولايات المتحدة حول سجل بكين في مجال حقوق الانسان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  