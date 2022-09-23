فوضى في جنوب إفريقيا: بلد في دوامة انهيار

جنوب أفريقيا ـ مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

اقتحم مسلحون موقع تصوير بجنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني نساء كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من 8 رجال، وتم الاعتداء على رجال الفريق.