فوضى في جنوب إفريقيا: بلد في دوامة انهيار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اغتيالات سياسية وفساد وانقطاع ماء وكهرباء. أمور تسببت، ولأول مرة منذ نهاية نظام الفصل العنصري، في تراجع الثقة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجنوب أفريقيا بعد إعلان بريتوريا استضافتها مناورات بحرية مع روسيا والصين الشهر المقبل. توقيت المناورات مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل الكثير، فما المقصود؟
اقتحم مسلحون موقع تصوير بجنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني نساء كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من 8 رجال، وتم الاعتداء على رجال الفريق.
تزايدت حدة الخلاف بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه الشيعة المدعومين من إيران في إطار صراع على السلطة في العراق. فما هي خلفية الخصومة، ولماذا تصاعدت، وماذا يعني هذا للعراق وما هي مخاطر العنف؟
بعد انتظار دام 12 عاماً، حلّ اليوم المنتظر لقطر التي تفتتح كأس العالم لكرة القدم، على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول