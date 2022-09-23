 فوضى في جنوب إفريقيا: بلد في دوامة انهيار | عصر العولمة | DW | 10.06.2023

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عصر العولمة

فوضى في جنوب إفريقيا: بلد في دوامة انهيار

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