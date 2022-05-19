 فوضى في تصدير القمح | صنع في ألمانيا | DW | 27.07.2022

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صنع في ألمانيا

فوضى في تصدير القمح

أطنان من الحبوب عالقة على الحدود البولندية الأوكرانية. وهو القمح الذي تحتاجه أوروبا وإفريقيا وآسيا. ومع ذلك، فإن النقل البري بالشاحنات أو القطارات معقد ويستغرق وقتًا طويلاً. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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