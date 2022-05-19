فوضى في تصدير القمح

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أطنان من الحبوب عالقة على الحدود البولندية الأوكرانية. وهو القمح الذي تحتاجه أوروبا وإفريقيا وآسيا. ومع ذلك، فإن النقل البري بالشاحنات أو القطارات معقد ويستغرق وقتًا طويلاً. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا ما يُعد ضربة لاتفاق جرى توقيعه مؤخراً لفك الحصار عن صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ولم تعلق موسكو على هذه الاتهامات بعد.
أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الخيرية الألمانية، تحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول الفقيرة بوجه الخصوص. دول بات من الصعب عليها الحصول على كميات القمح التي طلبتها.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
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