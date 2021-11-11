 فوضى عارمة.. الآلاف تقطعت بهم السبل في تركيا واليونان بسبب الثلوج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فوضى عارمة.. الآلاف تقطعت بهم السبل في تركيا واليونان بسبب الثلوج

بعد أن ألغيت رحلات الطيران بسبب سوء أحوال الطقس في إسطنبول وأثينا، تعود حركة الملاحة رويدا، في حين عطل تساقط كثيف للثلوج حركة المرور في الشوارع وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في تركيا واليونان.

فوضى في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج في أثنيا (24/1/2022)

فوضى في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج في أثنيا

 استؤنفت من مطار إسطنبول اليوم الثلاثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2022)، بعد إلغاءات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في حين عطل تساقط كثيف للثلوج حركة المرور في الشوارع وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في تركيا واليونان.

وفي أثينا تم إجلاء آلاف من طريق سريع ولجأوا إلى مطار المدينة بعد العاصفة الثلجية الشديدة يوم الاثنين. وبحلول اليوم الثلاثاء، كانت عشرات السيارات لا تزال مغطاة بالثلوج بينما حاولت السلطات فتح الطرق. وفي اسطنبول، غطت الثلوج الكثيفة المطار، وهو من أزحم مطارات العالم، فكست المدارج والطائرات.

الثلوج تغطي شوارع إسطنبول

الثلوج تغطي شوارع إسطنبول

وبدأ تساقط الثلوج في نهاية الأسبوع الماضي وزادت شدته في الأيام الأخيرة في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليونا. وقال متحدث باسم المطار إن رحلات محدودة بدأت في نحو الساعة 1000 بتوقيت غرينتش (الواحدة بعد الظهر) بعد تأخير لمدة 22 ساعة وأن الرحلات المقررة ستستأنف عند منتصف الليل تقريبا.

وقالت الخطوط الجوية التركية في وقت سابق إنها أوقفت جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش. واجتاحت العواصف المنطقة من اليونان وعبر تركيا لتغطي الثلوج شواطئ منتجع مدينة أنطاليا الجنوبية لأول مرة منذ 29 عاما. وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يتزلج في شوارع إسطنبول.

واتخذ حاكم إسطنبول علي يرلي قايا الخطوة النادرة وهي حظر سير السيارات الخاصة حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) إذ تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق فيما تم منح العديد من العاملين في القطاع العام إجازة لتقليص الحركة على الطرق. وأوقفت الحافلات حتى الأربعاء وتم حظر المركبات القادمة من غرب المدينة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز) 

مشاهدة الفيديو 01:09

عاصفة ثلجية قوية تزيد من معاناة النازحين في شمال سوريا

مختارات

عاصفة ثلجية تضرب ألمانيا.. إلغاء رحلات قطارات ومباريات

ضربت عاصفة من الثلوج ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية صحبتها رياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى لتعطل شبه كامل في حركة القطارات بعدة مدن وولايات في أماكن مختلفة من البلاد.  

مئات الحوادث المرورية ووفاة شخصين بسبب الطقس السيء بألمانيا

تسبب الطقس الشتوي والثلوج بألمانيا في وقوع مئات حوادث السير ووفاة عدة أشخاص، كما نتج عن ذلك تأخيرات وإلغاءات في بعض الخطوط الإقليمية وخطوط قطارات المسافات الطويلة.  

مواضيع ذات صلة

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

أملا في الوصول إلى أوروبا.. عراقيون يشدون الرحال نحو بيلاروسيا 11.11.2021

رغم إيقاف الرحلات الجوية من العراق إلى بيلاروسيا، لايزال عراقيون يسافرون إليها أملاً في العبور إلى "الفردوس الأوروبي"، فما الطرق التي يسلكونها؟ DW عربية تواصلت مع مهاجرين، أحدهما يحزم حقائبه والآخر في دولة "ترانزيت"!

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

الدور التركي في أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع أوروبا 13.11.2021

يحاول عدة آلاف من الأشخاص حاليا الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا عبر الحدود البولندية. كثيرون منهم وصلوا بالطائرة إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، قادمين من تركيا. فما هو دور حكومة أنقرة في الأزمة؟

10.03.2020 *** (200310) -- GENEVA, March 10, 2020 () -- World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks at a daily briefing in Geneva, Switzerland, on March 9, 2020. The chief of WHO said on Monday that the novel coronavirus has got a foothold in so many countries and the threat of a pandemic has become very real. (Photo by Li Ye/) |

++ تطورات فيروس كورونا في ألمانيا والعالم .. تحديث مستمر++ 18.03.2020

بداية منع دخول غير الأوروبيين إلى ألمانيا وأوروبا ثم توصيف منظمة الصحة العالمية لكورونا كـ"عدو للبشرية". ماذا يجري اليوم في ألمانيا والعالم بسبب كورونا. DW عربية تتابع معكم تطورات الأحداث المهمة بشأن "الفيروس القاتل".