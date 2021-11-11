فوضى عارمة.. الآلاف تقطعت بهم السبل في تركيا واليونان بسبب الثلوج

استؤنفت من مطار إسطنبول اليوم الثلاثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2022)، بعد إلغاءات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في حين عطل تساقط كثيف للثلوج حركة المرور في الشوارع وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في تركيا واليونان.

وفي أثينا تم إجلاء آلاف من طريق سريع ولجأوا إلى مطار المدينة بعد العاصفة الثلجية الشديدة يوم الاثنين. وبحلول اليوم الثلاثاء، كانت عشرات السيارات لا تزال مغطاة بالثلوج بينما حاولت السلطات فتح الطرق. وفي اسطنبول، غطت الثلوج الكثيفة المطار، وهو من أزحم مطارات العالم، فكست المدارج والطائرات.

الثلوج تغطي شوارع إسطنبول

وبدأ تساقط الثلوج في نهاية الأسبوع الماضي وزادت شدته في الأيام الأخيرة في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليونا. وقال متحدث باسم المطار إن رحلات محدودة بدأت في نحو الساعة 1000 بتوقيت غرينتش (الواحدة بعد الظهر) بعد تأخير لمدة 22 ساعة وأن الرحلات المقررة ستستأنف عند منتصف الليل تقريبا.

وقالت الخطوط الجوية التركية في وقت سابق إنها أوقفت جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش. واجتاحت العواصف المنطقة من اليونان وعبر تركيا لتغطي الثلوج شواطئ منتجع مدينة أنطاليا الجنوبية لأول مرة منذ 29 عاما. وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يتزلج في شوارع إسطنبول.

واتخذ حاكم إسطنبول علي يرلي قايا الخطوة النادرة وهي حظر سير السيارات الخاصة حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) إذ تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق فيما تم منح العديد من العاملين في القطاع العام إجازة لتقليص الحركة على الطرق. وأوقفت الحافلات حتى الأربعاء وتم حظر المركبات القادمة من غرب المدينة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز)