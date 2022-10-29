"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

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مسلسل التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي يتواصل وسط خلافات حادة بين النواب الجمهوريين.. ما أسباب هذه الخلافات؟ وماذا يعني هذا الوضع للمشهد السياسي الأمريكي؟
أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.
لليوم الثالث وخلال عشر جولات انتخابية فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له في سابقة لم تحدث إلا قبل قرن. مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين تعارض انتخاب مرشح حزبهم كيفن مكارثي ما يحول دون فوزه.
أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي في الجولة السادسة أيضا. وفشل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس رغم أنّ حزبه يملك أغلبية ضئيلة.
رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.
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