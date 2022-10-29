"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

لأول مرة منذ 100 عام: مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس

أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.