 "فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟ | مسائية DW | DW | 05.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

مسلسل التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي يتواصل وسط خلافات حادة بين النواب الجمهوريين.. ما أسباب هذه الخلافات؟ وماذا يعني هذا الوضع للمشهد السياسي الأمريكي؟

المزيد من المركز الإعلامي

A pair of FBI agents work outside the home of Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, in San Francisco, Friday, Oct. 28, 2022. Paul Pelosi, was attacked and severely beaten by an assailant with a hammer who broke into their San Francisco home early Friday, according to people familiar with the investigation. (AP Photo/Eric Risberg)

بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي 29.10.2022

U.S. President Joe Biden gestures as he speaks about threats to Democracy and political violence in the United States during a Democratic National Committee event at the Columbus Club in Washington, U.S. November 2, 2022. REUTERS/Leah Millis

تصاعد العنف اليميني ضد النواب في الولايات المتحدة 04.11.2022

انتخابات التجديد النصفي.. هل تغير ملامح السياسة الأمريكية؟

انتخابات التجديد النصفي.. هل تغير ملامح السياسة الأمريكية؟ 08.11.2022

قانون مواجهة التضخم الأمريكي...حرب اقتصادية مع أوروبا؟

قانون مواجهة التضخم الأمريكي..."حرب" اقتصادية مع أوروبا؟ 09.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ 05.01.2023

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟ 04.01.2023

تركيا والتطبيع مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن

تركيا و"التطبيع" مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن 04.01.2023

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟ 03.01.2023

المزيد مسائية DW

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية 03.01.2023

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟ 02.01.2023

أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟

أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟ 02.01.2023

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟ 30.12.2022

اقرأ أيضا

United States House Minority Leader Kevin McCarthy (Republican of California) speaks with reporters after he won nomination as his conference's speakership pick, 188-31, on Capitol Hill in Washington, DC, Tuesday, November 15, 2022. Credit: Cliff Owen / CNP

لأول مرة منذ 100 عام: مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس 04.01.2023

أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.

House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) sits at the center of the House floor as a 9th round of voting begins in the election of a new Speaker of the House on the third day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 5, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مكانك راوح.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له 05.01.2023

لليوم الثالث وخلال عشر جولات انتخابية فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له في سابقة لم تحدث إلا قبل قرن. مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين تعارض انتخاب مرشح حزبهم كيفن مكارثي ما يحول دون فوزه.

U.S. Representative Chip Roy (R-TX) nominates Rep. Jim Jordan (R-OH) for Speaker of the House to challenge House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) as McCarthy listens, before a third round of voting for a new Speaker, on the first day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 3, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مجلس النواب الأمريكي يخفق في انتخاب رئيس له في ست جولات 04.01.2023

أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي في الجولة السادسة أيضا. وفشل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس رغم أنّ حزبه يملك أغلبية ضئيلة.

22.12.2022, USA, Washington: Joe Biden, Präsident der USA, spricht im East Room des Weißen Hauses vor den Weihnachtsfeiertagen. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فترة رئاسية أولى عصيبة.. هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟ 28.12.2022

رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.