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فوضى في مطارات أوروبا بسبب النقص الكبير في الموظفين الذين سبق التخلي عنهم خلال جائحة كورونا. والآن لا يمكن إعادة شغل الوظائف الشاغرة بالسرعة الكافية. وهو ما قد يحول العطلة التي طتال انتظارها إلى كابوس بالنسبة للكثيرين.
رغم انتقادات المعارضة تخطط الحكومة الألمانية تسهيل استقدام عمالة أجنبية وخصوصا من تركيا لتغطية العجر في قطاعات عدة. وطانت برلين قد قررت الاستعانة بالعمالة الخارجية ردا على فوضى المطارات بسبب النقص في العمالة المتخصصة.
بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.
تسعى السلطات الألمانية لاستصدار تصريحات سريعة من أجل استقطاب 2000 عامل متخصص من تركيا، للعمل بمطارات البلاد التي تعاني كما المطارات الأوروبية من نقص في العمال بعد تزايد الطلب على السفر بعد أكثر من عامين من جائحة كورونا.
فوضى وطوابير انتظار طويلة في عدد من المطارات الألمانية بسبب نقص العمالة وموجة السفر الضخمة خلال عطلات الصيف بعد إلغاء قيود كورونا، ما اضطر لوفتهانزا للاعتذار للاضطرابات وعمليات الإلغاء والإرباك في قطاع الطيران العالمي.
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