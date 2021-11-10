 فوضى المطارات | صنع في ألمانيا | DW | 07.07.2022

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صنع في ألمانيا

فوضى المطارات

فوضى في مطارات أوروبا بسبب النقص الكبير في الموظفين الذين سبق التخلي عنهم خلال جائحة كورونا. والآن لا يمكن إعادة شغل الوظائف الشاغرة بالسرعة الكافية. وهو ما قد يحول العطلة التي طتال انتظارها إلى كابوس بالنسبة للكثيرين.

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24.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Passagiere stehen am Check-In Schalter von Eurowings am Flughafen Düsseldorf an. Als erstes Bundesland startet NRW in die Sommerferien. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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