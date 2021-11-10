فوضى المطارات

فوضى وطوابير واختناقات في مطارات أوروبية.. والحكومات تتدخل

بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.