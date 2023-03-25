فوضى المرور في مدن الهند

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يوجد في الهند 22 مدينة من أصل 30 مدينة هي الأكثر تلوثاً في العالم، والسبب الرئيس في ذلك ازدحام الشوارع بالمركبات، واستمرار سوق السيارات في النمو. فما سبب الاكتظاظ المروري في مدن الهند، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.
انتهت قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في قصر إلماو البافاري، والتي هيمن عليها موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا. الإعلام الألماني تابع النتائج باهتمام متسائلا بشأن نجاعة العقوبات المتجددة التي يفرضها الغرب على موسكو.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
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