 فوضى المرور في مدن الهند | العولمة 3000 | DW | 01.04.2023

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العولمة 3000

فوضى المرور في مدن الهند

يوجد في الهند 22 مدينة من أصل 30 مدينة هي الأكثر تلوثاً في العالم، والسبب الرئيس في ذلك ازدحام الشوارع بالمركبات، واستمرار سوق السيارات في النمو. فما سبب الاكتظاظ المروري في مدن الهند، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.

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