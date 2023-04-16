فوضى الصراع على السلطة تعم السودان وبيربوك تدعو لوقف القتال

مع استمرار القتال في السودان لليوم الثاني على التوالي أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع ( اللواء محمد حمدان دقلو) "حميدتي" من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته و جنوده المكلفين بتأمينه . وقالت القوات المسلحة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد (16 نيسان/ أبريل) :"جاري الحسم" . بينما نشرت قوات الدعم السريع فيديو لقواتها داخل مطار مروي وقالت: "من مطار مروي تطمئن الشعب السوداني وتعلنُ السيطرة الكاملة".

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، اليوم الأحد ، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي.

اتهامات بتدخل طيران أجنبي

وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في منشور بموقع "فيسبوك" اليوم، بـ "السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات المليشيا المتمردة بمدن بورتسودان وكسلا والقضارف، والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

وأشار المكتب إلى "سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) تحت يد القوات المسلحة والإستيلاء علي كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة". ولفتت إلى أن "الفرقة الرابعة مشاة (الدماذين) تستلم عدد 35 عربة من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتدادها".

بدورها قالت قوات الدعم السريع إنها "أسقطت طائرة سوخوي روعت المواطنين منذ الصباح، لافتة إلى الاستيلاء على برج القوات البحرية بالقيادة العامة. وأشارت قوات الدعم السريع، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى تعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، محذرة من التدخل الأجنبي، وأهابت الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف "هذا العدوان".

وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة خلال 24 ساعة إلى 56 قتيل مدني في الخرطوم فيما قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دارفور بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس مقتل ثلاثة عاملين و"أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة" ومنشآت المنظمات الانسانية في دارفور. وقال بيان صادر عن مكتب فولكر إن الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور "أثناء قيامهم بواجبهم".

دعوات دولية لوقف القتال

وبدأ الاحد اجتماع عربي طارئ، الأحد، بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ لبحث الوضع في السودان، بدعوة من مصر والسعودية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، غداة تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمناطق متفرقة بالسودان. وأفاد المصدر ذاته بـ „بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ برئاسة مصر (رئيسة الدورة الحالية للمجلس) لمناقشة الوضع فيالسودان".

وقال السفير محمد مصطفى عرفي "تؤكد جمهورية مصر العربية محورية الحفاظ على أمن وسلامة كافة المصالح المصرية في السودان... وتشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان أمن وسلامة المصالح ذات الصلة".

وكتبت بيربوك اليوم الأحد في تغريده على "تويتر": "يتعين على كلا الجانبين وقف أعمال القتال والحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء".

وأضافت أنه ينتابها "الذعر إزاء العدد الكبير للضحايا"، وأكدت أنها تدعم المساعي الرامية لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أنه يتم رصد التطورات بدقة، لافتة إلى أن وضع الألمان هناك هو عمل محور فريق إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وكتبت بيربوك أيضا: "أعلن المواطنون في السودان بشكل واضح خلال الأيام الماضية أنهم يرغبون في مستقبل ديمقراطي لبلدهم. لا يمكن تحقيق ذلك بقوة السلاح"، وأشارت إلى أن الانتقال إلى حكومة مدنية يظل أمرا حاسما بالنسبة لمستقبل البلاد.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأحد، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي.

ودعت قوى دولية هي الولايات المتحدة والصين وروسيا ومصر والسعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات، وإنهم اتفقوا على ضرورة أن تنهي الأطراف في السودان أعمال القتال على الفور دون أي شروط مسبقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه بعد مكالمة هاتفية، دعا وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات إلى العودة لاتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان.

في السياق ذاته أكد مسؤول في شركة اتصالات (إم.تي.إن) في السودان لرويترز اليوم الأحد إن السلطات أبلغت الشركة بأن تعيد خدمات الإنترنت في البلاد وأنها نفذت ذلك. وقال مسؤولان من الشركة لرويترز في وقت سابق اليوم الأحد إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.

ع.أج/ م س (د ب ا، أ ف ب، رويترز)