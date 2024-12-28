"فوسيالا" ـ فلوريان فيرتس وجمال موسيالا كثنائي أحلام جديد

عاد المنتخب الألماني لكرة القدم مرة أخرى إلى صدارة المنتخبات العالمية. وقد لعب الثانئي "فوسيالا"، أي فلوريان فيرتس وجمال موسيالا، دورًا كبيرًا في هذا التطور، حيث كانا دائمًا يثيران عواصف حقيقية من الحماسة.

أشاد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان بثنائي الهجوم "فوسيالا" أي فلوريان فيرتس وجمال موسيالا على هامش المباراة الدولية ضد المجر في نوفمبر قائلا: "عندما يكون لديهما الرغبة في اللعب، وعندما يتحلى كلاهما بالرغبة ويضغطان على دواسة البنزين حقاً، فإن الأمر يكون صعباً على الخصم، وهذا أمر جيد للغاية".

وأضاف ناغلسمان "إنهما لاعبا كرة قدم - عندما يتفاهمان على أرض الملعب، يكون من الرائع جدًا مشاهدتهما".

وغالبًا ما ينفعل مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم عندما يتعلق الأمر بلاعبيه المهاجمين الشابين. وهو ليس الوحيد الذي يتغنى باللاعبين الساحرين بالكرة.

وقد أشاد المدرب الأسبق يواخيم لوف الذي فاز بكأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014 مؤخرًا بهما: "كلاهما بالفعل من الطراز العالمي في سنوات شبابهما". "إنهما مبدعان بشكل لا يصدق، وقويان في المواجهات الفردية، وكلاهما قادران على تسجيل الأهداف، وقد حققا تقدمًا مذهلًا في السنوات الأخيرة".

وحسب المدرب الأسبق لألمانيا يواخيم لوف فإنه من المستحيل تخيل طريقة لعب المنتخب الألماني بدونهما.

الثنائي "فوسيالا" عامل نجاح

هذا المديح له ما يبرره، حيث لعب الثنائي الهجومي دورًا رئيسيًا في جعل المنتخب الألماني أحد أفضل المنتخبات في العالم مرة أخرى في عام 2024. فبعد أكثر من ست سنوات، عاد المنتخب الألماني إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للفيفا.

جمال موسيالا (الثاني من اليسار) لا يسجل بانتظام مع ناديه بايرن ميونيخ فحسب، بل مع المنتخب الألماني أيضًا. صورة من: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

توّج فريق ناغلسمان عامًا دوليًا ناجحًا بعودته إلى نخبة منتخبات كرة القدم العالمية. فخلال 15 مباراة، خسر المنتخب الألماني مرة واحدة فقط - في ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا بطلة أوروبا في نهاية المطاف - واحتفل بعشرة انتصارات وتعادل في أربع مباريات. كما وصل المنتخب الألماني إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

واستعاد المنتخب الألماني تحت قيادة ناغلسمان قدرته التهديفية، ولكن قبل كل شيء استعاد إبداعه وتصميمه.

ومن بين 35 هدفاً للمنتخب الألماني، سجل فيرتس ستة أهداف، وقدم أيضاً ثلاث تمريرات حاسمة. ولزميله موسيالا خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة مباشرة. هذا يعني أن ثنائي الأحلام الجديد الذي أطلق عليه الإعلام اسم "فوسيالا" شارك في أكثر من نصف الأهداف.

وأوضح فيرتس: "ليس من السهل التعامل معنا، لدينا الكثير من الحلول الجاهزة، بغض النظر عن مركز الخصم"، مضيفًا: "أنا وجمال (موسيالا) لاعبان نبحث دائمًا عن الحلول، ليس من السهل التعامل معنا".

في المقابل قال زميله موسيالا: "اللعب مع فلو (فلوريان فيرتس) دائمًا ما يكون ممتعًا. عندما نكون متناغمين ونمتلك الثقة، يمكننا المغامرة طوال المساء". وأضاف ردا على المديح: "عندما نكون في إيقاع واحد ونمتلك الثقة، يمكننا أن نغامر طوال المساء".

فولكروغ :"هذا الثنائي هدية"

كلا اللاعبين يعرفان ما يمكنهما القيام به، وبفضل لعبهما الخالي من الهموم والذي لا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان، فإنهما يجلبان الخصوم إلى حافة اليأس. لأنه عندما يكون "فوسيالا" على أرض الملعب، فإنه دائمًا ما يكون مذهلًا. في الآونة الأخيرة، أثار الثنائي ضجة كبيرة بين المشجعين، ولكن أيضًا بين زملائهم في المنتخب، في الفوز على البوسنة والهرسك في دوري الأمم بنتيجة 7:0.

بايرن ميونيخ والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الخارج ترغب في التعاقد مع فلوريان فيرتس. صورة من: Thomas Kienzle/AFP

وقال المهاجم تيم كلايندينست: "إنهما لاعبان جيدان بشكل لا يوصف، الطريقة التي يحسمان بها الأمور في المساحات الضيقة، بالمراوغات والرؤية، إنه أمر مميز للغاية أن تكون بهذا المستوى". "يجعلك تدرك كم أنت كبير في السن عندما ترى هؤلاء الشباب يركضون. ما حققوه في هذه السن المبكرة شيء مميز".

كما أعرب زميله المهاجم نيكلاس فولكروغ عن سعادته أيضًا وأشاد بالثنائي قائلًا: "نحن سعداء حقًا بوجودهما في المنتخب، إنهما هدية. كل الجماهير الألمانية ستستمتع بهما كثيرًا خلال السنوات القليلة المقبلة".

القيمة السوقية ترتفع بشكل كبير

يمكن رؤية الحماس لموسيالا وفيرتس أيضًا في القيم السوقية للنجمين الشابين. فوفقًا لموقع Transfermarkt.de تبلغ القيمة السوقية حاليًا 130 مليون يورو - لكل لاعب. وهذا يجعل اللاعبين الدوليين الألمانيين من بين أكثر لاعبي كرة القدم قيمة في العالم. ولكن على الرغم من هذه الضجة الهائلة، يبدو "فوسيالا" عاديًا بشكل مبهج: لا ملابس باهظة ولا فضائح ولا استخدام مفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويتمتع موسيالا "ببيئة رائعة مع إدارته وعائلته. هذا أمر مهم لإبقاء قدميك على الأرض رغم كل المديح"، كما أوضح اللاعب الدولي والمحلل التلفزيوني لوثار ماتيوس الذي قارن بالفعل بين موسيالا ونجوم كبار مثل ليونيل ميسي ودييغو مارادونا.

وينطبق الأمر نفسه على فيرتس، وهو الأصغر من بين عشرة أطفال في عائلة مهووسة بالرياضة. فوالده هانس يواخيم فيرتس هو المستشار الأقرب لابنه ويحرص على أن تتقدم مسيرته المهنية بالوتيرة الصحيحة.

كومباني: "جمال مثل زيدان أو رونالدينيو"

لطالما اعتُبر لاعبا خط الوسط لا غنى عنهما في نادييهما. على الرغم من صغر سنهما البالغ 21 عامًا، إلا أن كلا منهما لعب أكثر من 150 مباراة احترافية في الدوري الألماني وكأس الاتحاد الألماني وكأس الاتحاد الأوروبي.

يعد جمال موسيالا الذي سجل الهدف الحاسم في مرمى كولونيا (كولن) في موسم 2022/23 ليفوز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني الأخير، أحد أعمدة الفريق: كمصدر إبداعي للأفكار ولاعب، والآن هو هداف منتظم أيضًا.

"إنه يقوم بالحركات الصحيحة، وبدنيًا أيضًا. إنه يضفي الكثير من البهجة على الفريق"، كما أوضح مدرب ناديه فينسنت كومباني. وقد قارن مدرب نادي بايرن ميونيخ بالفعل بين موسيالا ونجوم كبار مثل زين الدين زيدان أو البرازيلي رونالدينيو. "يمكن لجمال أن يصبح واحدًا من هؤلاء اللاعبين".

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ (يمينًا) وفلوريان فيرتس لاعب ليفركوزن (يسارًا) يتوقع لهما مستقبل ذهبي صورة من: Peter Schatz/dpa/picture alliance

تشابي ألونسو: "فيرتس لاعب مختلف"

وينطبق الأمر نفسه على فلوريان فيرتس الذي يماثله في العمر ويرتبط بعقد مع بطل ألمانيا الحالي باير ليفركوزن. وقال تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن بعد الهدفين اللذيِن سجلهما فيرتس في مباراة الدرجة الأولى أمام سالسبورغ في نهاية نوفمبر الماضي: "نحن نعلم أنه صانع الفارق بالنسبة لنا".

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن هذه المسابقة صُنعت من أجله. إنه لاعب في دوري أبطال أوروبا"، قال ألونسو. "لديه الرغبة والإرادة للعب مباريات كبيرة. كلما كانت أكبر، كان ذلك أفضل بالنسبة له".

ومع ذلك فإن فيرتس ليس فقط عامل نجاح لليفركوزن في الهجوم. فهو أكثر لاعب محترف في صفوف الفريق اجتهادًا في اللعب، حيث يقطع أكثر من عشرة كيلومترات في المباراة الواحدة. فهو يعمل كثيرًا في الخلف، ويستحوذ على العديد من الكرات، ويبادر بالهجوم، ثم يشارك أيضًا في الأمام في منطقة جزاء الخصم بحثًا عن الهدف.

فلوريان فيرتس لاعب ليفركوزن (إلى اليسار) وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ (إلى اليمين) يتوقع لهما مستقبل زاهر. صورة من: BEAUTIFUL SPORTS/picture alliance

مع "فوسيالا" إلى لقب كأس العالم 2026؟

مع الثنائي "فوسيالا" أي موسيالا وفيرتس أصبح لدى ألمانيا مرة أخرى ثنائي ملهم داخل وخارج الملعب. لذلك ليس من المستغرب أن يضع مدرب المنتخب الألماني ناغلسمان نصب عينيه لقب كأس العالم 2026 بعد الخروج المؤسف من ربع النهائي في بطولة أوروبا على أرضه أمام إسبانيا.

فمع الفطنة والإبداع والدقة والسلوك الخالي من الهموم الذي يتمتع به كل من موسيالا وفيرتس سيكون الكثير ممكنًا للمنتخب الألماني في السنوات القادمة.

أعده للعربية: م.أ.م