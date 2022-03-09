فوز متأخر لدورتموند على ماينز يشعل المنافسة على لقب الدوري الألماني

أفلت بوروسيا دورتموند من فخ مضيفه ماينز، وأشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً ثميناً وصعباً على منافسه 1 / صفر، اليوم الأربعاء (16 آذار/مارس 2022) في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد دورتموند، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011/2012 وكسر احتكار منافسه التقليدي بايرن ميونخ للقب الذي استمر في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق الذي يفصله عن الفريق البافاري (المتصدر) إلى 4 نقاط فقط قبل 8 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، توقف رصيد ماينز، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 34 نقطة في المركز العاشر. ويدين بوروسيا دورتموند بفضل كبير في تحقيق هذا الانتصار الثمين إلى نجمه أكسيل فيتسيل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وفي المباراة المؤجلة لعشرة أيام بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي ماينز بكوفيد-19، سدد لاعب الوسط البلجيكي فيتسل في الزاوية البعيدة للمرمى بعد ركلة حرة نفذها جيو رينا.

وعلق فيتسل على هدفه الأول في الدوري الألماني منذ عامين، قائلاً لقناة "دازون": "كانت مباراة صعبة. في بعض الأحيان لا تقدم كرة جميلة وعليك أن تفوز بهذه الطريقة". وتابع "الأمر كانت يتعلق بالروح القتالية... أنا لست هدافاً، لكني سعيد جداً بتسجيلي هذا الهدف".

البلجيكي أكسيل فيتسل يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى ماينز في الدقيقة 87.



وهذا الهدف أدخل دورتموند بقوة في الصراع مع بايرن، لاسيما أن الفريقين سيتواجهان على "أليانز أرينا" في 23 نيسان/أبريل ضمن المرحلة الحادية والثلاثين.

ويبقى الدوري الأمل الوحيد لدورتموند في انقاذ موسمه بعدما ودع مسابقة الكأس المحلية من ثمن النهائي على يد سانت باولي من الدرجة الثانية وخرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بحلوله ثالثا خلف أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ البرتغالي، ثم من الملحق الإقصائي لمسابقة "يوروبا ليغ" على يد رينجرز الاسكتلندي بالخسارة ذهاباً على أرضهم 2-4 والتعادل إيابا 2-2.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، ويأتي دورتموند في المركز الثاني ولديه 56 نقطة. ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 45 نقطة.



ص.ش/م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)