فوز متأخر لألمانيا على اليونان في آخر اختبار قبل يورو 2024

ظهرت ألمانيا بمستوى متواضع، خصوصا في الشوط الأول في آخر تجربة لها قبل خوضها كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام على أراضيها. تقدم منتخب اليونان بهدف، لكن منتخب ألمانيا عاد في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين.

على ملعب مونشنغلادباخ، تمكن المنتخب الألماني لكرة القدم من الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة الودية أمام اليونان، مساء الجمعة (7 يونيو/ حزيران 2024)، في آخر تجربة له قبل خوض نهائيات بطولة "يورو 2024"، على أرضه، والتي سيفتتحها بمواجهة اسكتلندا على ملعب ميونيخ مساء الجمعة المقبل (14 يونيو/ حزيران).

وفي أداء حافل بالأخطاء في الشوط الأول، فقد أصحاب الأرض الكرة في كثير من الأحيان، وحصل اليونانيون على فرصة ذهبية في الدقيقة السادسة.

لكن محاولة كريستوس تزوليس المزدوجة من مسافة قريبة تصدى لها حارس المرمى مانويل نوير.

لكن نوير لم يتمكن من التصدي لتسديدة أخرى لتزوليس في الدقيقة 33 بعد أن فقد الدفاع الألماني الكرة في نصف ملعبه، حيث دفع حارس ألمانيا الكرة في اتجاه غيورغوس ماسوراس ليسددها في الشباك.

ووضعت ألمانيا الكرة في الشباك في الدقيقة 43 عن طريق مهاجمها الأول كاي هافرتس لكنه كان في موقف تسلل.

وبدأ أصحاب الأرض الضغط بشكل أكبر بعد الاستراحة وتحسن أداء هافرتس في الدقيقة 55، حيث سجل هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء بتسديدة غيرت اتجاهها.

وكادت اليونان أن ترد من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 لكن نوير أنقذ الفريق مرة أخرى قبل أن يطلق بنيامين هنريكس تسديدة صاروخية من 20 مترا ارتدت من العارضة.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها، سجل البديل باسكال غروس هدف الفوز لألمانيا من خلال تسديدة لولوبية من مسافة بعيدة، في الدقيقة 89.

وإضافة إلى نظيره الأسكتلندي، يواجه منتخب الماكينات بالمجموعة الأولى بيورو 2024 منتخبي سويسرا والمجر أيضا.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، رويترز)