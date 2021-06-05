فوز حزب ميركل بفارق كبير في انتخابات ولاية ساكسونياـ أنهالت

أشارت نتائج جزئية أولية التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الألمانية إلى أن حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي فاز في انتخابات ولاية سكسونياـ أنهالت في شرق البلاد بفارق كبير عن أقرب منافسيه. ووفقا لهذه النتائج، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المركز الثاني بعد حزب ميركل.

وأوضحت هذه النتائج الجزئية أن فرع الحزب المسيحي في الولاية بزعامة راينر هاسلوف رئيس حكومة ولاية سكسونياـ أنهالت حصل على ما يتراوح بين 35 و36%، تلاه حزب "البديل" اليميني الشعبوي بما يتراوح بين 22.5% و23.5% وهي نسبة أقل من التي كان قد حصل عليها في الانتخابات السابقة.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسب هذه النائج، على 8 % فيما حصل حزب اليسار على 11% والخضر على ما يتراوح بين 6 و6.5 % والحزب الديمقرطي الحر على ما يتراوح بين 6.5 و7%.

يشار إلى أن الولاية يحكمها ائتلاف يضم المسيحيين والاشتراكيين والخضر منذ عام 2016، وهو أول ائتلاف من نوعه يحكم في ألمانيا ويُطْلَقَ على هذا الائتلاف، ائتلاف كينيا لأن ألوان أحزاب هذا الائتلاف تماثل ألوان علم كينيا (الأسود للحزب المسيحي والأحمر للحزب الاشتراكي والأخضر لحزب الخضر).

وكان هاسلوف قد أعلن خلال الحملة الانتخابية رفضه للدخول في ائتلاف مع البديل.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

