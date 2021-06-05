 فوز حزب ميركل بفارق كبير في انتخابات ولاية ساكسونياـ أنهالت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فوز حزب ميركل بفارق كبير في انتخابات ولاية ساكسونياـ أنهالت

في آخر استحقاق محلي قبل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها ألمانيا في الخريف القادم، حقق حزب المستشارة ميركل فوزا كبيرا، وفق نتائج أولية، في انتخابات ولاية ساكسونياـ أنهالت، فيما جاء حزب "البديل" الشعبوي بالمركز الثاني.

أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي يحتفلون بفوز حزبهم وفق نتائج أولية جزئية.

أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي يحتفلون بفوز حزبهم وفق نتائج أولية جزئية.

أشارت نتائج جزئية أولية التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الألمانية إلى أن حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي فاز في انتخابات ولاية سكسونياـ أنهالت في شرق البلاد بفارق كبير عن أقرب منافسيه. ووفقا لهذه النتائج، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المركز الثاني بعد حزب ميركل. 

Infografik LTW 2021 Hochrechnung AR 18:43

مختارات

يدلي 1.8 مليون ناخب بأصواتهم في ولاية ساكسونيا – انهالت الألمانية لانتخاب برلمان إقليمي جديد. وهذه هي آخر انتخابات برلمانية على مستوى الولايات قبل الانتخابات الاتحادية. والسباق محتدم بين "البديل" الشعبوي وبقية الأحزاب.

جريمة مدينة هاله تظهر إلى أي مدى قد ذهب اليمين المتطرف في ولاية ساكسونيا - أنهالت. مراقبون يرون أن ظهور اليمين المتطرف بشكل مسلح له دلالات خطيرة، رغم تأكيد سياسيين أن مثل هذه الهجمات ليس لها مكان في المجتمع الألماني.

وأوضحت هذه النتائج الجزئية أن فرع الحزب المسيحي في الولاية بزعامة راينر هاسلوف رئيس حكومة ولاية سكسونياـ أنهالت حصل على ما يتراوح بين 35 و36%، تلاه حزب "البديل" اليميني الشعبوي بما يتراوح بين 22.5% و23.5% وهي نسبة أقل من التي كان قد حصل عليها في الانتخابات السابقة.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسب هذه النائج، على 8 % فيما حصل حزب اليسار على 11% والخضر على ما يتراوح بين 6 و6.5 % والحزب الديمقرطي الحر على ما يتراوح بين 6.5 و7%. 

يشار إلى أن الولاية يحكمها ائتلاف يضم المسيحيين والاشتراكيين والخضر منذ عام 2016، وهو أول ائتلاف من نوعه يحكم في ألمانيا ويُطْلَقَ على هذا الائتلاف، ائتلاف كينيا لأن ألوان أحزاب هذا الائتلاف تماثل ألوان علم كينيا (الأسود للحزب المسيحي والأحمر للحزب الاشتراكي والأخضر لحزب الخضر). 

وكان هاسلوف قد أعلن خلال الحملة الانتخابية رفضه للدخول في ائتلاف مع البديل. 
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • default

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    أقوى نساء ألمانيا

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الانتخابات شرق المانيا اختبار للمحافظين قبل نهاية عهد ميركل  

مواضيع ذات صلة

Deutschland | Landtagswahl in Sachsen-Anhalt | AfD

ساكسونياـ انهالت.. كل الأحزاب في مواجهة "البديل" الشعبوي 05.06.2021

يدلي 1.8 مليون ناخب بأصواتهم في ولاية ساكسونيا – انهالت الألمانية لانتخاب برلمان إقليمي جديد. وهذه هي آخر انتخابات برلمانية على مستوى الولايات قبل الانتخابات الاتحادية. والسباق محتدم بين "البديل" الشعبوي وبقية الأحزاب.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff CDU

فوز حزب ميركل في آخر استحقاق محلي قبل الانتخابات العامة 06.06.2021

وفق نتائج أولية يتجه المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتحقيق نصر ساحق في انتخابات ولاية ساكسونياـ أنهالت بشرق البلاد، في دفعة قوية لأرمين لاشيت، الذي يأمل أن يخلفها في الانتخابات العامة في سبتمبر/ أيلول.

Deutschland Landtagswahl Sachsen-Anhalt

اختبار صعب للمحافظين الألمان في انتخابات بشرق البلاد 06.06.2021

يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تعتبر الاختبار الرئيسي الأخير للتوجه السياسي في البلاد قبل الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل.