 فوز ثلاثة علماء بنوبل للفيزياء 2023 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2023

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أخبار

فوز ثلاثة علماء بنوبل للفيزياء 2023

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء هذا العام. الجائزة ذهبت إلى الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه.

صورة للفائزين بجائزة نوبل للفيزياء 2023

قالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة"

فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات، وفقا لما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

وفي العام الماضي، تم تكريم الفرنسي آلان أسبكت، وجون كلاوزر من الولايات المتحدة، والنمساوي أنطون زيلينغر لأبحاثهم الرائدة حول "الحالات الكمومية المتشابكة".

وافتتح أسبوع الجوائز هذا العام يوم الاثنين بجائزة نوبل في الطب للباحثة مجرية المولد كاتالين كاريكو والعالم الأمريكي درو وايزمان لعملهما على تطوير اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر.إن.أيه) ضد الإصابة بمرض "كوفيد 19".

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الكيمياء والأدب والسلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تمنح جائزة الاقتصاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر تقديم الجوائز الفعلية في حفل يقام في 10 كانون الأول/ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

وزادت مؤسسة نوبل هذا العام الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة (مليون دولار). وإذا حصل العديد من الفائزين على الجائزة ، يتم تقسيم الأموال بينهم. وتمنح جائزة نوبل في الفيزياء كل عام تقريبا منذ الجائزة الأولى في عام 1901.

ا.ف/ و.ب  (أ.ف.ب، د.ب.أ)

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  • Symbolbild Italien Migranten

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    متطوعون لإنقاذ المهاجرين

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  • «Ocean Viking» wieder zu Rettungsmission ausgelaufen

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    إنقاذ الجميع أياً كانوا

    المنظمة هي غير حكومة، أوروبية المنشأ ولا تتبع لبلد معين، لكنها تملك فرقاً في ألمانيا، وفرنسا وإيطاليا وسويسرا. ويمولها في الغالب متبرعون خواص. تؤكد أن عملها يتأسس على الإنسان وكرامته بغض النظر عن أصوله وجنسيته ودينه وموقفه السياسي وغير ذلك، إذ تؤكد أن حقوق الإنسان تطبق على الجميع، ومن ذلك إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

  • Italien Ocean Viking Rettungsschiff

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    طواقم متخصصة تجوب البحر المتوسط

    موّلت المنظمة سفينة الإنقاذ أكواريوس التي نشطت بين عامي 2016 و2018، وحاليا تمول المنظمة سفينة أوشن فايكينغ. يصل طول هذه الأخيرة إلى 59 مترا وعمقها إلى 15 مترا. يعمل فيها طاقم للإبحار من تسعة أشخاص، بالإضافة إلى طاقم طبي، وتحتاج يوميا لمصاريف عمل تقدر بـ14 ألف يورو، حسب موقع المنظمة، وهي من أكبر سفن الإنقاذ الموجودة في البحر المتوسط.

  • Europa Migration l Rettungsschiff Ocean Viking im Mittelmeer

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    ليست مجرد سفينة إنقاذ

    تقدم هذه السفينة خدمات استقبال المهاجرين وتقديم الرعاية ومن ذلك توفرها على قسم خاص بالرعاية العاجلة وقسما خاصاً للنساء والأطفال. بسرعة تصل إلى 14 عقدة (26 كلم في الساعة)، تعد سفينة أوشن فايكينغ أسرع من أكواريوس، كما تملك رادارين وكاميرتين بالأشعة تحت الحمراء، ما يعطي خياراً أفضل للمنظمة في عمليات الإنقاذ للوصول إلى المهاجرين المهددين بالغرق.

  • «Ocean Viking» rettet Migranten

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    طريق ليبيا-إيطاليا.. المنفذ الأكثر خطراً

    عملت "إس أو إس ميديتيرانيه" أولاً في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا، بحكم أنها طريق العبور الأكثر شهرة بين المهاجرين. كان عملها أسهل عندما كان مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي ( MRCC ) هو المكلف بالإنقاذ، لكن بعدما تولت السلطات الليبية أمر التنسيق، صعبت كثيرا مهمة هذه المنظمة، بسبب عدم تجاوب طرابلس مع محاولاتها للتواصل.

  • Italien | Rettungsschiff SOS Mediterranee Ocean Viking

    إنقاذ رغم أنف السياسة.. منظمة إغاثة أوروبية تحصل على "نوبل البديلة"

    عراقيل من إيطاليا وليبيا

    تقول المنظمة إن السلطات الليبية تعترض سبيل الكثير من المهاجرين في المياه الدولية وتعيدهم بشكل غير قانوني إلى ترابها، رغم أن لا يمثل مكانا آمنا لهم. واجهت كذلك مشاكل مع إيطاليا، ومن ذلك منع سفينتها من دخول المياه الإيطالية لعدة أسابيع عام 2022، ما خلق أزمة عابرة بين روما وباريس التي عرضت استقبال السفينة قبل أن تعدل روما عن موقفها الرافض.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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