فوز ثلاثة علماء بنوبل للفيزياء 2023

فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات، وفقا لما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

وفي العام الماضي، تم تكريم الفرنسي آلان أسبكت، وجون كلاوزر من الولايات المتحدة، والنمساوي أنطون زيلينغر لأبحاثهم الرائدة حول "الحالات الكمومية المتشابكة".

وافتتح أسبوع الجوائز هذا العام يوم الاثنين بجائزة نوبل في الطب للباحثة مجرية المولد كاتالين كاريكو والعالم الأمريكي درو وايزمان لعملهما على تطوير اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر.إن.أيه) ضد الإصابة بمرض "كوفيد 19".

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الكيمياء والأدب والسلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تمنح جائزة الاقتصاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر تقديم الجوائز الفعلية في حفل يقام في 10 كانون الأول/ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

وزادت مؤسسة نوبل هذا العام الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة (مليون دولار). وإذا حصل العديد من الفائزين على الجائزة ، يتم تقسيم الأموال بينهم. وتمنح جائزة نوبل في الفيزياء كل عام تقريبا منذ الجائزة الأولى في عام 1901.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)