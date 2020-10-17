فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني

واصل فريقا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند انتصاراتهما المتتالية وصراعهما المحتدم في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز الأول على مضيفه كولونيا 2 / 1 والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2 / صفر السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى استاد "راين إنرجي"، خاض بايرن المباراة بدون مهاجمه الشهير البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق. ولكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه كولونيا. وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك دراكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولونيا في الدقيقة 83 لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولونيا عند نقطتين في المركز السادس عشر.

وارتفع رصيد بايرن إلى 15 نقطة وتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وبعدما واجه بوروسيا دورتموند السبت صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2010 التي يحرز فيها المدافع البالغ عمره 31 عاما هدفين في مباراة واحدة في الدوري.

ثنائية هوملز تقود بوروسيا دورتموند واستمراره في الصراع في بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني

وشهدت نفس الجولة السبت أيضا تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن 1 / 1 وفوز أوغسبورغ على ماينز 3 / 1.

فعلى ملعب كومرتس بنك أرينا تقدم فيردر بريمن بهدف عن طريق جوشوا سارغنت في الدقيقة 51 ولكن أندريه

سيلفا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65. وبهذا التعادل رفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الثامن.



لا يزال فيردر بريمن يبحث عن فوز بعد تعادله في عدة مباريات!

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز أوغسبورغ على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وحسم أوغسبورغ الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل. تقدم أوغسبورغ بهدف عن طريق روبن فارغاس في الدقيقة 40 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد. وتمكن كريم أونيسيو من تسجيل هدف التعادل لماينز في الدقيقة 64 ، لكن أندريه هان تقمص دور البطولة ورد بهدفين لأوغسبورغ في الدقيقتين 80 و90.

الفوز رفع رصيد أوغسبورغ إلى عشر نقاط في المركز الرابع وظل ماينز بلا رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

ويستطيع لايبزيغ (13 نقطة) استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى تقام مساء السبت أيضا في نفس الجولة.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ، رويترز)