 فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.10.2020

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رياضة

فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني

فيما يواصل بايرن ودورتموند تألقهما وتحقيق الانتصار تولى الآخر، يحتدم الصراع بينهما أكثر على صدارة الدوري الألماني. لكن لايبزيغ يهدد كليهما باستعادة الصدارة. في حين يستمر فيردر بريمن في تحقيق التعادل في مبارياته.

توماس مولر يسجل من نقطة الجزاء هدفا لبايرن في فوزه على كولونيا بالجولة السادسة بالبوندسليغا (31/10/2020)

توماس مولر يسجل من نقطة الجزاء هدفا لبايرن في فوزه على كولونيا بالجولة السادسة بالبوندسليغا (31/10/2020)

واصل فريقا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند انتصاراتهما المتتالية وصراعهما المحتدم في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز الأول على مضيفه كولونيا 2 / 1 والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2 / صفر السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

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في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني "بوندسليغا"، يواجه بوروسيا دورتموند غريمه شالكه في ديربي إقليم الرور، على وقع خسارة غير متوقعة في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى شالكه لكسر سلسلة الهزائم الطويلة.

اختارت مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ، للقب لاعب العام بحسب استفتاء للصحافيين الرياضيين في ألمانيا. من حلّ في المركزين الثاني والثالث؟

وعلى استاد "راين إنرجي"، خاض بايرن المباراة بدون مهاجمه الشهير البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق. ولكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه كولونيا. وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك دراكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولونيا في الدقيقة 83 لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولونيا عند نقطتين في المركز السادس عشر.

وارتفع رصيد بايرن إلى 15 نقطة وتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وبعدما واجه بوروسيا دورتموند السبت صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2010 التي يحرز فيها المدافع البالغ عمره 31 عاما هدفين في مباراة واحدة في الدوري.

ماتس هوملز أثناء تسجيله الهدف الثاني لفريقه بوروسيا دورتموند في مرمي فرانكفورت في المرحلة السادسة للدوري الالماني

ثنائية هوملز تقود بوروسيا دورتموند واستمراره في الصراع في بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني

وشهدت نفس الجولة السبت أيضا تعادل أينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن 1 / 1 وفوز أوغسبورغ على ماينز 3 / 1.

فعلى ملعب كومرتس بنك أرينا تقدم فيردر بريمن بهدف عن طريق جوشوا سارغنت في الدقيقة 51 ولكن أندريه 
سيلفا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65. وبهذا التعادل رفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الثامن. 
 

لقطة من مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت في المرحلة السادسة للدوري الالماني

لا يزال فيردر بريمن يبحث عن فوز بعد تعادله في عدة مباريات!

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز أوغسبورغ على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وحسم أوغسبورغ الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل. تقدم أوغسبورغ بهدف عن طريق روبن فارغاس في الدقيقة 40 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد. وتمكن كريم أونيسيو من تسجيل هدف التعادل لماينز في الدقيقة 64 ، لكن أندريه هان تقمص دور البطولة ورد بهدفين لأوغسبورغ في الدقيقتين 80 و90. 
الفوز رفع رصيد أوغسبورغ إلى عشر نقاط في المركز الرابع وظل ماينز بلا رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر الأخير.
ويستطيع لايبزيغ (13 نقطة) استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى تقام مساء السبت أيضا في نفس الجولة.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


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