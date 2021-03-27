 فوز ″باهت″ للمانشافت في أول مباراة رسمية بقيادة فليك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.09.2021

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رياضة

فوز "باهت" للمانشافت في أول مباراة رسمية بقيادة فليك

كانت الأنظار تتجه إلى أول مباراة رسمية في تصفيات كأس العالم 2022 يخوضها المنتخب الألماني بقيادة مدربه هانزي فليك. وبالرغم من أن المانشافت فاز بهدفين دون رد ضد ليشتنشتاين، لكنّ معلقين وصفوا الفوز بـ"الباهت".

لم يقدم المنتخب الألماني مباراة مقنعة في أول تجربة للمدرب هانزي فليك.

لم يقدم المنتخب الألماني مباراة مقنعة في أول تجربة للمدرب هانزي فليك.

عاد المنتخب الألماني إلى سكة الانتصارات في المجموعة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليشتنشتاين 2 /صفر، اليوم الخميس (الثاني من سبتمبر/ أيلو 2021)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.

مختارات

بيد أن العديد من وسائل الإعلام الألمانية وصفت الفوز الذي جاء في أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، بـ "الباهت"، نظرا لأن الفريق المنافس لا يعتبر من المنتخبات القوية. ليس هذا فحسب بل كانت التوقعات بفوز عريض لم يتحقق.

وكان فليك تولى منصبه خلفا ليواخيم لوف الذي خسر الفريق تحت قيادته في آخر مباراة له في التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 1 / 2، قبل أن يخرج من دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا أمام منتخب إنجلترا، لتنتهي مسيرته التدريبية مع المنتخب بعد تواجده على رأس الإدارة الفنية للفريق منذ عام 2006.

واستغرق الأمر 41 دقيقة من الهيمنة الكاملة قبل أن ينجح فيرنر أخيرا في تسجيل الهدف الأول في عهد فليك، عندما استغل تمريرة رائعة من جمال موسيالا قبل أن يضع الكرة في الشباك بقدمه اليمنى.

وواصلت ليشتنشتاين إحباط الفريق الألماني حتى الدقيقة 77 عندما أطلق ساني تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة للمرمى، لكن ألمانيا ستندم لعدم استغلال سيطرتها التامة في تسجيل المزيد من الأهداف.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب ليشتنشتاين ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني

هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني

وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مقدونيا الشمالية وأرمينيا. ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

وفاز المنتخب الروماني على نظيره الأيسلندي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة العاشرة. وتقدم دينيس مان بالهدف الأول للمنتخب الروماني في الدقيقة 47 قبل أن يضيف نيكولاي ستانسيو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)

  • لوف بقميص شتوتغارت في موسم 1980/1981

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    حاسة تهديفية كبيرة

    لم يكن أحد يتوقع أن يتم في يوم ما الاحتفال بيوآخيم لوف كواحد من أشهر أبناء مسقط رأسه "شوناو" في منطقة الغابة السوداء. وتمتع لوف بحاسة تهديفية كبيرة وذلك أثناء مسيرته كلاعب كرة قدم، فقد سجل 83 هدفاً منها 81 في دوري الدرجة الثانية، إذ يعد لوف من بين الهدافين الكبار لفريق فرايبورغ. أما على مستوى المنتخب الألماني، فقد لعب لوف أربع مباريات فقط مع منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب تحت 21 سنة.

  • لوف كمدرب لشتوتغارت مع اللاعب توماس شنايدر (22/11/1997)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    بداية المسيرة التدريبية

    بعمر الـ 35 عاما، أنهى يوآخيم لوف مسيرته كلاعب لكرة القدم مع فريق "ف س فراونفيلد" السويسري. وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي انطلقت مسيرته التدريبية، إذ قاد فريق شتوتغارت سنة 1997 إلى الفوز بكأس ألمانيا على حساب فريق كوتبوس. وحقق لوف هذا اللقب من دون أن يتوفر على رخصة تدريب. وفي سنة 1998وصل لوف مع شتوتغارت إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، بيد أنه خسر بهدف دون رد أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

  • يوآخيم لوف أثناء تدريبه لفريق فنربخشه التركي

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    تجارب متعددة

    انفصل يوآخيم لوف عن فريق شتوتغارت الألماني سنة 1998 ورحل لتدريب فريق فنربخشه التركي، إلا أن تجربته التدريبية هناك لم تدم طويلاً ليعود إلى ألمانيا من بوابة فريق كارلسروهى. كما درب لوف أيضا فريق تيرول آنسبروك النسماوي، وفاز معه بلقب الدوري النمساوي لكرة القدم سنة 2002.

  • يورغن كلينسمان ويوآخيم لوف في لقاء خلال مونديال البرازيل 2014

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    ثنائي مُتناغم

    خلال دورة تدريبية قصيرة للاتحاد الألماني لكرة القدم سنة 2000، ظهر التناغم بشكل واضح بين يورغن كلينسمان (يمين الصورة) ويوآخيم لوف. وبعدما تولى كلينسمان مهمة تدريب المنتخب الألماني سنة 2004، أصبح لوف مساعداً له، حيث بدأ الثنائي مهمة إعداد "المانشافت" لنهائيات كأس العالم، التي احتضنتها ألمانيا سنة 2006.

  • بيرهوف ثم لوف ثم كلينسمان وأندرياس كوبكه خلال الاحتفال مع الجمهور عند بوابة براندنبورغ في برلين بعد الأدار القوي والمركز الثالث في مونديال ألمانيا عام 2006.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    تدريب ألمانيا

    بعد عروض كروية قوية للغاية، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور نصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي، الذي فاز باللقب في المباراة النهاية على حساب فرنسا. أداء المنتخب الألماني في كأس العالم نال استحسان الجمهور الألماني. وقرر كلينسمان الرحيل عن المنتخب الألماني، ليحل مكانه يوآخيم لوف في تدريب "المانشافت".

  • يوآخيم لوف في بطولة يورو 2008

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    خسارة أمام البطل

    في بطولة الأمم الأوروبية سنة 2008، وبعد خلاف حاد مع الحكم الرابع لمبارة النمسا وألمانيا برسم الدور الأول، اضطر يوآخيم لوف لمواصلة المباراة من المدرجات، كما تعرض للإيقاف في مباراة ربع النهائي أمام البرتغال. ووصل المنتخب الألماني إلى نهائي البطولة، إلا أنه تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام إسبانيا، التي كانت في أوج قوتها الكروية آنذاك.

  • يوآخيم لوف مع المهاجم الهداف كيفين كوراني

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    استبعاد الهداف كوراني

    لم يتقبل يوآخيم لوف قرار مهاجمه الهداف كيفين كوراني (يمين الصورة) مغادرة الملعب دون إذن سنة 2008، فقد غادر كوراني ملعب دورتموند بدون إذن أثناء الاستراحة بين شوطي مباراة ألمانيا وروسيا (غادر كوراني الملعب بسبب إحباطه من عدم اللعب أساسيا). وأعلن لوف في وقت لاحق أن كوراني لن يلعب مرة ثانية للمنتخب الألماني، ليضع بذلك حداً لمسيرة هذا المهاجم الهداف مع "المانشافت".

  • لوف يحتضن مسعود أوزيل في مونديال جنوب أفريقيا 2010

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    إسبانيا مرة ثانية

    في نهائيات كأس العالم، التي نظمتها جنوب أفريقيا سنة 2010، استطاع المنتخب الألماني أن يجذب الأنظار بقوة بفضل كرته الهجومية المذهلة وتشكيلته، التي كانت تضم عدة نجوم شباب مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر وغيرهم، لكن ألمانيا اصطدمت مجدداً مع المنتخب الإسباني القوي، وغادرت البطولة من نصف نهائي البطولة، والتي فازت بها إسبانيا على حساب هولندا. وحلت ألمانيا في المركز الثالث على غرار نسخة 2006.

  • لوف تبدو عليه آثار خسارة ألمانيا أمام إيطاليا في نصف نهائي يورو 2012

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    لا تغير الفريق الفائز أبداً!

    في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي احتضنتها بولندا وأوكرانيا سنة 2012، توقفت مسيرة المنتخب الألماني في نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل واحد أمام المنتخب الإيطالي. الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي جرَّت على يوآخيم لوف انتقادات شديدة اللهجة بسبب التغييرات الكثيرة، التي أجراها على تشكيلة المنتخب.

  • نجوم ألمانيا ومعهم المدرب لوف يرفعون كأس العالم بالبرازيل (13/7/2014)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    أبطال العالم

    في مونديال البرازيل سنة 2014، توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي بهدف دون رد على المنتخب الأرجنتيني. وفي طريقه للفوز باللقب، أذل المنتخب الألماني البرازيل بسبعة أهداف لواحد في مباراة نصف النهائي. وتم اختيار يوآخيم لوف مدرب العام سنة 2014، إلا أن شهية لوف لتحقيق الألقاب كانت ماتزال مفتوحة.

  • لوف يخسر أمام فرنسا في نصف نهائي يورو 2016.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    خيبة أمل

    ودع المنتخب الألماني بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، المُنظمة في فرنسا، من دور نصف النهائي. وجاءت الخسارة هذه المرة أمام المنتخب الفرنسي، الذي انهزم بدوره أمام البرتغال بهدف دون رد في النهائي. وبعد انتهاء البطولة، مدد يوآخيم لوف عقده مع ألمانيا حتى عام 2020، وكان متحمساً للغاية للدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال روسيا 2018.

  • لوف يرفع كأس القارات في روسيا 2017

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    لقب جديد

    ابتسم الحظ مجددا للمدرب يوآخيم لوف، فقبل سنة واحدة فقط من انطلاق فعاليات كأس العالم في روسيا 2018، تمكن المنتخب الألماني من الفوز بكأس القارات. وضمت تشكيلة "المانشافت" العديد من الوجوه الشابة.

  • منتخب كوريا الجنوبية أحرج لوف والمانشافت بعد الفوز عليه في روسيا بهدفين لصفر.

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    فضيحة في روسيا

    تعرض المنتخب الألماني لضربة موجعة للغاية في مونديال روسيا 2018، وذلك بعدما فشل في الدفاع عن لقبه وودع البطولة من الدور الأول. خروج ألمانيا شكل صدمة كبيرة، وكان مفاجأة من العيار الثقيل، بيد أن يوآخيم لوف رفض الرحيل عن تدريب المنتخب وأصر على استكمال عقده المُمتد حتى سنة 2022.

  • توماس مولر، ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ في مباراة المكسيك بمونديال روسيا 2018

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    التضحية بثلاثي مونديال البرازيل

    بعد كارثة الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، اعترف يوآخيم لوف بأخطائه، وأعلن أنه سيجري تغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب، وأغلق لوف الباب في وجه الثلاثي الفائز بمونديال البرازيل: جيروم بواتينغ، ماتس هوملز وتوماس مولر.

  • لوف في مباراة ألمانيا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية (17/11/2020)

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    "يوم أسود قاتم"

    تمكن المنتخب الألماني من التأهل إلى كأس أوروبا، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. واعتقد يوآخيم لوف أنه يسير على الطريق الصحيح، إلا أنه تعرض لهزيمة مذلة بستة أهداف دون رد أمام إسبانيا برسم دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. ووصف يوآخيم لوف الخسارة بأنها "يوم أسود قاتم".

  • Deutschland Köln | Deutschland - Schweiz | Jogi Loew

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    الرحيل عن "المانشافت"

    بعد 15 عاما على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، أعلن يوآخيم لوف (61 عاماً) الثلاثاء (9 /3/2021) رحيله عن المنتخب مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة لصيف 2021 بسبب كورونا. وعبر الاتحاد الألماني عن قبوله لقرار لوف، مبديا امتنانه لما قدمه هذا المدرب للمنتخب الألماني. وعين الاتحاد الألماني المدرب هانزي فليك، خلفا ليوآخيم لوف، الذي كان يبحث عن نهاية سعيدة أو على الأقل مرضية مع المانشافت.

  • EURO 2020 | Deutschland vs England | Löw

    يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!

    نهاية حزينة على ملعب ويمبلي

    وقاد لوف المانشافت بمنافسات يورو 2020. وخسر مباراته الأولى بدور المجموعات 0-1 أمام فرنسا، ثم كشر المانشافت عن أنيابه وهزم البرتغال 4-2، ثم تعادل بشق الأنفس مع المجر (2-2) وصعد لثمن النهائي ليواجه المنتخب الإنجليزي ويخسر على ملعب ويمبلي صفر-2 (الثلاثاء 29/6/2021). ويواسي المدرب الإنجليزي ساوثغيت نظيره الألماني بعد المباراة، التي كانت آخر مباريات لوف مع المانشافت. إعداد: شتيفان نيستلر/ر.م/ ص.ش

    الكاتب: مهدوي رضوان


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