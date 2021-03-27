فوز "باهت" للمانشافت في أول مباراة رسمية بقيادة فليك

عاد المنتخب الألماني إلى سكة الانتصارات في المجموعة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليشتنشتاين 2 /صفر، اليوم الخميس (الثاني من سبتمبر/ أيلو 2021)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.

بيد أن العديد من وسائل الإعلام الألمانية وصفت الفوز الذي جاء في أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، بـ "الباهت"، نظرا لأن الفريق المنافس لا يعتبر من المنتخبات القوية. ليس هذا فحسب بل كانت التوقعات بفوز عريض لم يتحقق.

وكان فليك تولى منصبه خلفا ليواخيم لوف الذي خسر الفريق تحت قيادته في آخر مباراة له في التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 1 / 2، قبل أن يخرج من دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا أمام منتخب إنجلترا، لتنتهي مسيرته التدريبية مع المنتخب بعد تواجده على رأس الإدارة الفنية للفريق منذ عام 2006.

واستغرق الأمر 41 دقيقة من الهيمنة الكاملة قبل أن ينجح فيرنر أخيرا في تسجيل الهدف الأول في عهد فليك، عندما استغل تمريرة رائعة من جمال موسيالا قبل أن يضع الكرة في الشباك بقدمه اليمنى.

وواصلت ليشتنشتاين إحباط الفريق الألماني حتى الدقيقة 77 عندما أطلق ساني تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة للمرمى، لكن ألمانيا ستندم لعدم استغلال سيطرتها التامة في تسجيل المزيد من الأهداف.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب ليشتنشتاين ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني

وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مقدونيا الشمالية وأرمينيا. ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

وفاز المنتخب الروماني على نظيره الأيسلندي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة العاشرة. وتقدم دينيس مان بالهدف الأول للمنتخب الروماني في الدقيقة 47 قبل أن يضيف نيكولاي ستانسيو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)