 فوز الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2023

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فوز الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام

أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام هذا العام بفضل "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 (أرشيف)

نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 (أرشيف)

فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران اليوم الجمعة (السادس من أكتوبر/تشرين أول 2023) بجائزة نوبل للسلام،على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو. 

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وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع". وأضافت "إذا أرادت السلطات الإيرانية اتخاذ القرار الصحيح، فستطلق سراحها. يمكنها حينئذ الحضور لتلقي هذا التكريم، وهو ما نأمله في المقام الأول". 

من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية. 

بدورها، قالت عائلة نرجس محمدي في رسالة خطية الجمعة إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل "لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران"، وأضافت العائلة: "إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة".

ونرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتقضي محمدي الآن أحكاماً متعددة في سجن إيفين في طهران بمجمل العقوبات 12 عاماً تقريباً وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز) المعنية بالدفاع عن الحقوق. وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز)

  • الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أرشيف)

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2023 ـ ضد قمع النساء في إيران

    فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وذلك على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق لجنة نوبل. وتقضي محمدي حاليا أحكاما متعددة في السجن في طهران ومجمل العقوبات 12 عاما تقريبا وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز). وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.

  • Ales Bialiatski Right Livelhood Award 2020

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2022: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

    فاز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمتا ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميميوريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك الوقت.

  • الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف الفائزان بجائزة نوبل للسلام 2021

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة

    الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديراً لجهودهما في العمل الاستقصائي. أسست ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده. أما موراتوف، فقد شغل عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة في روسيا.

  • شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع

    برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

  • رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.

  • الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي

    الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تكريماً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

  • مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان جائزة نوبل للسلام 2017

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية

    الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.

  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

    الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس

    الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.

  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم

    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"

    منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.

  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

    إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)