 فوز الصين وروسيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي وإخفاق السعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

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فوز الصين وروسيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي وإخفاق السعودية

قبل التصويت لاختيار أعضاء جدد بمجلس حقوق الإنسان الأممي دعت منظمات حقوقية لعدم انتخاب السعودية والصين وروسيا بالمجلس. وفيما فشلت السعودية في الحصول على مقعد، نجحت الصين وكذلك روسيا في الفوز بمقعد لمدة ثلاث سنوات.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره في جنيف بسويسرا (أرشيف)

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره في جنيف بسويسرا (أرشيف)

أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك انتخابات اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) على شغل 15 مقعدا في الهيئة المؤلفة من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات.

وتم انتخاب الصين وروسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما فشلت المملكة العربية السعودية في الفوز بمقعد في المجلس.

مختارات

ذكرت وسائل إعلام روسية أن صحفية روسية كانت ترأس تحرير موقع إخباري محلي في مدينة نيجني نوفغورود بوسط البلاد لقيت حتفها بعد أن أشعلت النار في نفسها خارج مركز الشرطة الإقليمي. وتركت الصحفية رسالة على حسابها في موقع فيسبوك.

إنهن نساء حقوقيات اشتهرن بالدفاع عن حق المرأة السعودية، اتخذن من وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتذكير بوضعية المرأة ويطالبن بتحسينها، فماذا تعرف عن قصصهن؟ ولماذا تحتجزهن الرياض في السجن إلى اليوم؟

أسباب تعسفية جديدة تقف وراء اعتقال أفراد ينتمون لطائفة الإيغور المسلمة في معسكرات إعادة التأهيل في الصين، حسبما كشفت وثائق سرية تعود للسلطات الصينية نشرتها وسائل إعلام دولية.

في كلمة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت مجموعة من الدول الغربية وعلى رأسها ألمانيا من السعودية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.

وعلاوة على روسيا الصين و روسيا فازت 13 دولة أخرى بمقاعد في المجلس وهي بوليفيا، فرنسا، الجابون، مالاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، السنغال، كوت ديفوار، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان علاوة على كوبا.

وترشحت روسيا دون معارضة في مجموعة أوروبا الشرقية. وتنافست الصين والسعودية على مقاعد المجموعة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ، وهي المجموعة الوحيدة التي تنافست فيها خمس دول على أربعة مقاعد.

وكانت منظمات حقوقية قد حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معارضة مساعي الدول الثلاث للانضمام (الصين وروسيا والسعودية) إلى أرفع هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلة إن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان لا تؤهلها للقيام بذلك.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صحفي: "لا ينبغي مكافأة عتاة المنتهكين بشغل مقاعد في مجلس حقوق الإنسان". وأضاف: "لم ترتكب الصين والمملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة  لحقوق الإنسان في الداخل فحسب، بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطالبان بأن تكونا جزءا منه".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

 

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