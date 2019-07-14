 فوز الجزائر يشعل آمال العرب في انتزاع كأس أمم إفريقيا | أخبار | DW | 14.07.2019

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أخبار

فوز الجزائر يشعل آمال العرب في انتزاع كأس أمم إفريقيا

الفوز الذي أحرزه المنتخب الجزائري على استاد القاهرة الدولي، مع تتويجه مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية، أشعل مواقع التواصل الذي اعتبرت هذا الفوز هو نصر لجميع العرب.

Afrika-Cup 2019 Halbfinale | Algerien - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

فور إطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري انفجرت فرحة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكان" المقامة بمصر.

وتأهل المنتخب الجزائري، الأحد (14 يوليو/تموز)، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية. المعلقون احتفوا بهذا الفوز الثمين، معربين عن آمالهم بحصول الجزائر على اللقب النهائي.  

لولوة الخاطر أعربت عن فرحتها في فوز حزب الخضر، حيث غردت على موقع تويتر تقول:

خالد عبدو كتب  على صفحة فيسبوك  DW عربية:

"فرحتنا بفوزهم (المنتخب الجزائري) وكأن الفوز لمنتخبنا السوري كل الحب للجزائر وشعبها".

 

في حين كتب أديب مزوري

ألف الف مبروك فوز الجزائر، وان شاء الله تأخذ النهائي. فرحت، ولكن في نفس الوقت حزنت على خسارة تونس

كلنا واحد، كلنا أخوه، إن شاء الله فوز عربي.

 

أما مفرح الشقيقي فقد غرد على موقع تويتر

في حين كتب محمد أبو جمال طاطا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"على رأسي الجزائر وأهل الجزائر .وإن شاء لله كأس أفريقيا وكأس العالم .ونحنا رافعين راسنا بأحفاد الأمير عبد القادر رحمه الله.

علي الحياني من العراق كتب أيضا: "من العراق مبارك من القلب كانت دعواتنا وقلوبنا كلها معكم. أفرحتمونا ورفعتم رؤوسنا عاليا الجزائر في القلب".

وفي صورة لإظهار التضامن غرد شخص لقب نفسه "مدريدي" على حساب التواصل تويتر

فخر العرب 

وفي العاصمة تدفقت مواكب طويلة للسيارات، وكذا حشود كبيرة من المواطنين من الأحياء نحو الشوارع الرئيسية للمدينة وسط أبواق وهتافات وزغاريد للنساء بشكل خلف زحامًا حتى عبر الطرق السريعة.

ونقل التلفزيون الرسمي نفس المشاهد تقريبا لمدن أخرى خاصة الكبرى منها، كما نقلت قنوات محلية خاصة أجواء احتفالات للجالية بمدن فرنسية حيث يتواجد عدد كبير من المهاجرين.

ووجه نجم منتخب الجزائر رياض محرز نداء للجماهير التي خرجت للاحتفال بضرورة "تفادي التخريب والاحتفال بمنطقية".وبعد نجاح محرز في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى نيجيريا بالمربع الذهبي، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء عليه، في حين اعتبره العديد من المغردين بأنه فخر العرب الحقيقي في إشارة إلى اللقب الخاص بالنجم الكروي المصري محمد صلاح.

كما غردت شيماء على موقع تويتر: 

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر صفر / 3 أمام أصحاب الأرض كما فاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1 / صفر وذلك في نهائي نسخة 1990 بالجزائر ليكون اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

الكاتب: علاء جمعة 

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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