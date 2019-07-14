فوز الجزائر يشعل آمال العرب في انتزاع كأس أمم إفريقيا

فور إطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري انفجرت فرحة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكان" المقامة بمصر.

وتأهل المنتخب الجزائري، الأحد (14 يوليو/تموز)، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية. المعلقون احتفوا بهذا الفوز الثمين، معربين عن آمالهم بحصول الجزائر على اللقب النهائي.

لولوة الخاطر أعربت عن فرحتها في فوز حزب الخضر، حيث غردت على موقع تويتر تقول:

خالد عبدو كتب على صفحة فيسبوك DW عربية:

"فرحتنا بفوزهم (المنتخب الجزائري) وكأن الفوز لمنتخبنا السوري كل الحب للجزائر وشعبها".

في حين كتب أديب مزوري

ألف الف مبروك فوز الجزائر، وان شاء الله تأخذ النهائي. فرحت، ولكن في نفس الوقت حزنت على خسارة تونس

كلنا واحد، كلنا أخوه، إن شاء الله فوز عربي.

أما مفرح الشقيقي فقد غرد على موقع تويتر

في حين كتب محمد أبو جمال طاطا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"على رأسي الجزائر وأهل الجزائر .وإن شاء لله كأس أفريقيا وكأس العالم .ونحنا رافعين راسنا بأحفاد الأمير عبد القادر رحمه الله.

علي الحياني من العراق كتب أيضا: "من العراق مبارك من القلب كانت دعواتنا وقلوبنا كلها معكم. أفرحتمونا ورفعتم رؤوسنا عاليا الجزائر في القلب".

وفي صورة لإظهار التضامن غرد شخص لقب نفسه "مدريدي" على حساب التواصل تويتر

فخر العرب

وفي العاصمة تدفقت مواكب طويلة للسيارات، وكذا حشود كبيرة من المواطنين من الأحياء نحو الشوارع الرئيسية للمدينة وسط أبواق وهتافات وزغاريد للنساء بشكل خلف زحامًا حتى عبر الطرق السريعة.

ونقل التلفزيون الرسمي نفس المشاهد تقريبا لمدن أخرى خاصة الكبرى منها، كما نقلت قنوات محلية خاصة أجواء احتفالات للجالية بمدن فرنسية حيث يتواجد عدد كبير من المهاجرين.

ووجه نجم منتخب الجزائر رياض محرز نداء للجماهير التي خرجت للاحتفال بضرورة "تفادي التخريب والاحتفال بمنطقية".وبعد نجاح محرز في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى نيجيريا بالمربع الذهبي، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء عليه، في حين اعتبره العديد من المغردين بأنه فخر العرب الحقيقي في إشارة إلى اللقب الخاص بالنجم الكروي المصري محمد صلاح.

كما غردت شيماء على موقع تويتر:

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر صفر / 3 أمام أصحاب الأرض كما فاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1 / صفر وذلك في نهائي نسخة 1990 بالجزائر ليكون اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

الكاتب: علاء جمعة