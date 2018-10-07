فورمولا 1 - هاميلتون يفوز بجائزة اليابان وفيتل سادسا

خطا البريطاني لويس هاميلتون خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب والتتويج بطلا للعالم للفورمولا واحد للمرة الخامسة، بفوزه الأحد (السابع من تشرين أول/أكتوبر 2018) بسباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة لهذا الموسم، مقابل حلول منافسه المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل سادسا.
وقبل أربع مراحل فقط من نهاية الموسم، وسع البريطاني الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 67 نقطة، ويحتاج إلى أن يضيف لرصيده تسع نقاط أكثر من الألماني في السباق المقبل ليحسم المنافسة رسميا. وبالتالي، سيكون هاميلتون أمام فرصة الحسم في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الذي يقام في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وسيتوج البريطاني في حال فوزه بالسباق الأميركي، وحلول فيتل في أي مركز دون الثاني.
ومع الفوز الـ71 في مسيرته، واصل هاميلتون هيمنته المطلقة على النصف الثاني من هذا الموسم، اذ أحرز على حلبة سوزوكا فوزه الرابع تواليا والسادس في آخر سبع سباقات، والتاسع إجمالا في بطولة 2018.
ح.ع.ح/س.ك (أ.ف.ب/رويترز)
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