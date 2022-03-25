 ″فورمولا 1″ في السعودية.. تلميع للصورة مقابل مئات ملايين اليوروهات! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.03.2022

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سياسة واقتصاد

"فورمولا 1" في السعودية.. تلميع للصورة مقابل مئات ملايين اليوروهات!

وضعت استضافة السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 المملكة في موقف محرج بسبب سجلها المثير للجدل فيما يخص حقوق الإنسان. وبينما تتعالى الانتقادات، تبقى المنفعة الاقتصادية من سلسلة السباقات ضخمة.

سباق الجائزة الكبرى 2021 في جدة السعودية، ويظهر ولي العهد السعودي ومسؤلين آخرين مع جيان تودت رئيس الاتحاد الدولي للسيارات آنذاك (5/12/2021)

الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون سعوديون مع جيان تودت. سجل حقوق الإنسان للملكة يضع فورمولا 1 في موقف محرج!

في تعليقها على سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، قالت خبيرة الإنثروبولوجيا الاجتماعية مضاوي الرشيد: "إنه أمر مروع". وتابعت السيدة البالغة من العمر 59 عاماً: "في الوقت الذي يركز فيه العالم على كيفية التعامل مع الحكام المستبدين الذين يهددون السلام، نرى المنظمات الرياضية غير مبالية تماماً بوضع حقوق الإنسان والقيادة في المملكة العربية السعودية".

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قالت إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي رائف بدوي، إنه تم الإفراج عن زوجها من سجن سعودي بعد أن أمضى 10 سنوات خلف القضبان بتهمة ازدراء الإسلام وجريمة إلكترونية.

شارك نجوم موسيقون عالميون مثل ديفيد غيتا بمهرجان ساوند ستورم في السعودية. وبسبب ذلك تلقى الفنان الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. غيتا دافع عن موقفه قائلا: "أنا لا أعزف الموسيقى للساسة، أنا أعزفها للناس".

 تنحدر مضاوي الرشيد من السعودية ولكنها عاشت لفترة طويلة في لندن، حيث تقوم بتدريس الاقتصاد والعلوم السياسية في مركز الشرق الأوسط التابع لمدرسة لندن. وبالنظر إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد وتدخل المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن، فإنها تنظر إلى سباق فورمولا 1 القادم بنفس الأهمية التي تحسم بها الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى التي تقام في المملكة كما تقول: "يجب مقاطعة مثل هذه الأحداث وأي نوع من المساعدات والدعم الغربي يجب أن يكون مشروطًا بامتثال الطبقة الحاكمة السعودية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم والأعراف الدولية".

مئات الملايين مقابل تلميع الصورة

وينطلق السباق الثاني من الموسم الجديد لبطولة العالم لفورمولا 1 يوم الأحد 27 مارس/ آذار في جدة. ويقدم محمد بن سلمان نفسه مرة أخرى على أنه مضيف فخور ومعجب كبير بالسباق. وشهد ولي العهد السعودي المثير للجدل، إنطلاق منافسات جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حلبة كورنيش جدة واستمتع بالسباق في بلده. وعن هذه الخطوة قالت مضاوي الرشيد لـ DW: "إنها جزء من" رؤيته 2030 "واستغلال الرياضة في تلميع صورة السعودية بشكل أساسي".من جانب آخر، نقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قوله، "إن المملكة أصبحت الآن موطن رياضة المحركات في المنطقة ". فبالإضافة إلى فورمولا 1، يُنظَّم رالي داكار أيضاً في الصحراء السعودية منذ عام 2020. وأقيمت في المملكة السعودية أحداث بارزة في كرة القدم مثل مباراة ودية بين البرازيل والأرجنتين وكأس السوبر الإسباني، وفي الملاكمة كذلك أقيمت مباراة بطولة العالم للوزن الثقيل بين أنطوني جوشوا وأندي رويز في الدرعية. ومقابل حوالي 350 مليون يورو، حصل صندوق الاستثمار الحكومي السعودي مؤخرا على 80 في المائة من نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ).

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مسائيةDW : سباق فورمولا 1 في السعودية: أكثر من تنافس رياضي؟

 

وأبرمت شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" صفقة رعاية مع سلسلة سباقات فورمولا 1. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن منظمو الفورمولا 1 في يناير/ كانون الثاني 2020 عن إقامة سباقات في المملكة العربية السعودية في المستقبل. وبحسب ما ذكرت صحيفة "موتورسبورت ويك" في أبريل / نيسان  2020، فإن عقد "أرامكو " يمتد لمدة عشر سنوات ويجلب للفورمولا 1 ما يعادل حوالي 535 مليون يورو (450 مليون جنيه إسترليني). حتى أن مصادر أخرى تتحدث عن 800 مليون يورو.

وفق مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية المالكة لحقوق بطولة العالم لفورمولا 1، حصلت على ما مجموعه 1.145 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وبالنسبة لشركة أرامكو، فهي مجرد مبالغ مالية  بالنظر للأرباح السنوية التي تحققها.

من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فقد حطت فورمولا 1 في المكان المناسب. ويقول كريستيان غلوساور، الخبير الإقتصادي المختص بمنطقة الشرق الأوسط في هيئة ألمانيا للتجارة والاستثمار (gtai) في مقابلة مع DW: "إنها أيضاً بلد سيارات كلاسيكية. السيارة مهمة للغاية هناك". وعلى الرغم من أن الكثير من حولنا يتطور، أيضاً في مجال النقل العام، إلا أن ذلك ليس بديلاً حقيقياً بعد. "في المملكة العربية السعودية، أنت ببساطة تعتمد على سيارتك و تحب سيارتك".

وفي الوقت نفسه، تعتبر السعودية، الدولة النفطية، شريكًا مناسبًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بالاستدامة - والتي تلتزم فورمولا 1 بتعزيزها. ويوضح غلوساور: "هناك خطط كبيرة للطاقات المتجددة يجري تنفيذها". ويتابع "يتعلق الأمر بالخلايا الكهروضوئية على نطاق واسع جدًا والهيدروجين الأخضر، وهناك أيضًا بعض مشاريع الحدائق الشمسية الكبيرة".

غياب حرية التعبير و آلاف الضحايا المدنيين في اليمن

من ناحية أخرى، هناك قائمة طويلة من أوجه القصور في حقوق الإنسان: فالدولة الصحراوية تحكمها الأسرة المالكة في السعودية ولا توجد انتخابات، والمعارضة والإنتقادات يعاقب عليها بشدة. وتعتبر قضية المدون السعودي، رائف بدوي، مجرد مثال بارز من بين أمثلة عديدة. وتحتل السعودية المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة، الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود"، وتقول المنظمة: "رغم كل الخطاب الإصلاحي ، فقد اشتد القمع منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017. والكثير من العاملين في وسائل الإعلام محتجزون بشكل تعسفي ويعتقد أن معظمهم تعرض للتعذيب ".

آثار هجمة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على صنعاء (10/11/2021)

السعودية تدعم الحكومة اليمنية (حكومة الشرعية) ضد المتمردين الحوثيين في حرب اليمن

من جانبها، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش "القمع المستمر للمعارضين والنشطاء والفشل في تفسير مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في أكتوبر / تشرين الأول عام 2018". ويضاف إلى ذلك العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تنفذ كل عام، وبعضها يتم حتى في الأماكن العامة. في حين أن هناك إصلاحات تستحق الثناء بالنسبة للمرأة السعودية، والتي قالت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش إنها ستمثل خطوة مهمة إلى الأمام، في حالة تم الإلتزام بها وتنفيذها بالكامل، لأن عدداً من نشطاء حقوق المرأة "لا يزالون في السجون أو يخضعون للمحاكمة بسبب عملهم الحقوقي".

كما لا ينبغي التغاضي عن أن المملكة العربية السعودية تدعم منذ عام 2015 حرباً دموية في الدولة المجاورة لها، اليمن. تلك الحرب التي تسببت حتى الآن، وفق منظمة "أنقذوا الطفولة" الحقوقية، في مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، ربعهم من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ما يقرب من 400 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

لا يوجد سبب للإلغاء

لم يمنع أي من هذا منظمي سباقات الفورمولا 1، من قبول المملكة كواحدة من الدول المضيفة. واعتباراً من عام 2023، سينظم سباقان في البلد الصحراوي. وهناك إعلان التزام من فورمولا 1 باحترام حقوق الإنسان، ينص على أنه "سيجري مشاورات هادفة مع المعنيين فيما يتعلق بالقضايا التي أثيرت كجزء من  التزامنا". ولم تحصل  DW على أجوبة حول الإستفسار عن سبب إقامة سباقات لفورمولا 1 في المملكة وكيفية مناقشة قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء السعوديين،  من قبل الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات.

ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا 1 مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال سباق الجائزة الكبرى في جدة (5/12/2021)

لا يرى المدير التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومنيكالي (على اليمين) أي سبب لإلغاء السباق في جدة

قبيل انطلاق السباق في جدة، تحدث ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا 1، إلى قناة "سكاي سبورتس". وعلى الرغم من أنه وصف  التقارير عن عمليات الإعدام الـ 81 التي حدثت مؤخراً في المملكة العربية السعودية في يوم واحد فقط بأنها "مقلقة للغاية"، إلا أنه لا يرى أي سبب يمنع إقامة السباقات هناك. على العكس من ذلك، يرى أن الفورمولا 1 تساعد في إعطاء الموضوع "مكانة مختلفة في الأخبار"، ويمكن وضع الانتهاكات "في دائرة الضوء" بشكل أكبر، على حد قول الإيطالي.

ويتزامن ذلك مع رأي المضيفين السعوديين، كما أكد وزير الرياضة السعودي في مقابلة مع "الرياض" قال فيها: "من المهم أن نستمر في استضافة الأحداث الكبرى مثل الفورمولا 1 للمساعدة في الوصول لمجتمع أكثر شمولاً وتنوعاً وتعزيز المساواة، ولا نمانع في النقد إذا كنت تقر على الأقل بالتغيير والتطور الكبير الذي تشهده المملكة عموماً وعلى الصعيد الرياضي بصفة خاصة".

البرلمان الأوروبي: معايير مزدوجة قوية

بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط ، لم يمض وقت طويل قبل أن يتم إلغاء سباق جائزة "سوتشي" الكبرى المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول في روسيا. في المقابل لا يزال وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية محفوفاً بالمخاطر على الرغم من جميع الإصلاحات وأن جرائم الحرب التي تُرتكب في اليمن بدعم سعودي ليست كافية لإحداث عواقب.

يوم الأربعاء (23 مارس/ آذار)، اتهم 90 عضوا بالبرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 بالترويج النشط لما يعرف بـ "الغسيل الرياضي" وإظهار "معايير مزدوجة قوية". غير أن هذا لن يكون له تأثير جذري،  فقد  تعايشت  الفورمولا 1 مع هذا المعيار المزدوج لسنوات.

أندرياس ستين زيمونس / إ.م

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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