 فورلان يحذر غريزمان من ″كابوس″ برشلونة | عالم الرياضة | DW | 28.06.2019

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عالم الرياضة

فورلان يحذر غريزمان من "كابوس" برشلونة

تُرى أين سيستقر المقام ببطل العالم الفرنسي أنطوان غريزمان الموسم القادم؟ سؤال تتعذر الإجابة عنه يوما بعد يوم، خاصة وأن برشلونة التي كانت وجهة شبه أكيدة يلتزم الصمت. موقف يتوجب الحذر منه كما يرى أسطورة أتلتيكو السابق.

Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Viertelfinale Uruguay vs Ghana (AP)

"كانت خمس سنوات لا تصدق، شكرا للجميع، ستبقون دائما في قلبي"، كانت هذه الرسالة التي بعثها بطل العالم، الفرنسي أنطوان غريزمان عبر موقع توتير إلى إدارة وعشاق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني معلنا رحيله نهاية الموسم، رغم أن عقده مع النادي الإسباني مستمر إلى غاية عام 2023، غير أن بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 120 مليون يورو.

التغريدة نشرها قبل نحو ستة أسابيع، وكان يبدو أن تأكيد انتقاله إلى نادي برشلونة مسألة وقت فقط. لكن تعاقبت الأسابيع دون سماع أي صدى بهذا الخصوص، أثار الشكوك حول ما إذا كان غريزمان سينتقل إلى برشلونة من الأساس خاصة وبعد إعلان نيمار الأخير رغبته في العودة إلى "كامب نو".

رسميا  أعلنت إدارة برشلونة بشكل واضح أن التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أمر "مستبعد" حاليا، لكن الصحافة المقربة من النادي الكاتالوني لم تستبعد مفاوضات جارية وراء الكواليس بهذا الخصوص، علما أن باريس سان جيرمان يطالب بـ250 مليون يورو على الأقل للتخلي عن نيمار. وذلك يعني أن برشلونة قد يفضل نيمار على غريزمان. وهذا تحديدا ما يحذر منه نجم أتلتيكو السابق دييغو فورلان والذي حمل قميص النادي بين عامي 2007 و2011.

وشدد فورلان في تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن لا أحد يشكك في قدرات غريزمان، لكنه في الوقت ذاته اختار الرحيل، وإذا ما لم يوفق في إيجاد نادي يضمه، فإن ذلك سيكون موقفا غير جميل ليس بالنسبة لغريزمان فحسب، وإنما أيضا بالنسبة لمشجعي النادي  أيضا. ورغم ذلك فهو من أفضل المهاجمين حاليا، يضيف فورلان.

من جانب آخر، حتى وإن قرر برشلونة التخلي عن غريزمان، فإن باريس سان جيرمان من دون نيمار، سيصبح  أول  المرشحين لاختطاف الجوهرة الفرنسية.

و.ب

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