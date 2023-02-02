 فورد إف 150 لايتنينح البيك أب النجم | عالم السرعة | DW | 16.02.2023

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عالم السرعة

فورد إف 150 لايتنينح البيك أب النجم

فورد إف 150 السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة منذ 41 عاما. فهل يمكن للنسخة الكهربائية الجديدة أن تحافظ على أسطورة شقيقتها التي تعمل بمحرك إحتراق؟ الإجابة في عالم السرعة.

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