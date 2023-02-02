فورد إف 150 لايتنينح البيك أب النجم

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فورد إف 150 السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة منذ 41 عاما. فهل يمكن للنسخة الكهربائية الجديدة أن تحافظ على أسطورة شقيقتها التي تعمل بمحرك إحتراق؟ الإجابة في عالم السرعة.
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء تداعيات خطة الدعم الهائلة للشركات الأمريكية ولا سيما المصنّعة للسيارات الكهربائية وتبدي بروكسل منذ أشهر قلقا بشأن تأثيرات "قانون خفض التضخم"، وهي خطة بقيمة 420 مليار دولار وضعها الرئيس بايدن.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
يهدد "قانون خفض التضخم" الأمريكي بأضرار كبيرة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن هدفه هو "كبح جماع الاعتماد على الصين"، إلا أن خبراء يرون أن أوروبا "ضحية" للقانون الذين يصفه البعض بأنه "معاد لأوروبا أكثر من الصين"!
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