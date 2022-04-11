فوانيس رمضان - تراث مصري يقاوم الظروف الاقتصادية

ماذا فعل "كورونا" بصخب القاهرة وعاداتها مع قدوم رمضان؟

كما أتى فيروس كورونا على صخب القاهرة وعاداتها، خيم أيضا على أجواء شهر رمضان هذا العام. وبسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة اختلف استقبال المصريين لشهر الصيام هذه المرة. فما الذي تغير في حياتهم؟