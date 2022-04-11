 فوانيس رمضان - تراث مصري يقاوم الظروف الاقتصادية | DW الأخبار | DW | 12.04.2022

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فوانيس رمضان - تراث مصري يقاوم الظروف الاقتصادية

من طقوس رمضان اقتناء الفانوس المميز، ولكن الظروف الاقتصادية للمواطن المصري أثرت هذا العام على مبيعات الفوانيس

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