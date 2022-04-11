فوانيس رمضان - تراث مصري يقاوم الظروف الاقتصادية

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من طقوس رمضان اقتناء الفانوس المميز، ولكن الظروف الاقتصادية للمواطن المصري أثرت هذا العام على مبيعات الفوانيس
كما أتى فيروس كورونا على صخب القاهرة وعاداتها، خيم أيضا على أجواء شهر رمضان هذا العام. وبسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة اختلف استقبال المصريين لشهر الصيام هذه المرة. فما الذي تغير في حياتهم؟
في هذا المقال* يكتب علاء الأسواني عن الفرق بين الواقع والخيال.
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