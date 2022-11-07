فوائد صحية مذهلة للجوافة ستدفعك لتناولها يوميا

الجوافة فاكهة من الفصيلة الآسية وتنتشر غالبا في المناطق الاستوائية. وتتميز الجوافة بمذاق لذيذ و فوائد صحية مذهلة. إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية لصحة الجسم، يما في ذلك فيتامين سي مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة.
كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي للجوافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب، وصحة الجهاز الهضمي، كما تساعد في فقدان الوزن. إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الجوافة:
الجوافة تساعد على تقوية المناعة
الجوافة غنية بالمعادن وخصوصا فيتامين سي، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في مكافحة الأمراض البكتيرية والفطرية الشائعة.
تحسين صحة الجهاز الهضمي
ينصح المختصون بتناول الجوافة كل صباح لتقليل مشكلة الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء وتطهير القولون بشكل كامل.
الجوافة صديقة لمرضى السكري
تمنع الجوافة من تطور مرض السكري وتعمل على خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم ، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف. بحسب ما نشره موقع (إينديا).
تخفف من التوتر
الجوافة غنية بالمغنيسيوم مما يساعد على تخفيف توتر العضلات، كما أنه مضاد جيد للالتهابات.
تساعد على إنقاص الوزن
تساعد الجوافة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وبالتالي إنقاص الوزن: وتعد الجوافة وجبة خفيفة إذ تحتوي على نسبة قليلة من السكر مقارنة بالتفاح والبرتقال والعنب والفواكه الأخرى.
الجوافة تساعد على تقوية المناعة
تعزيز صحة القلب
تعمل الجوافة على تنظيم ضغط الدم للمصابين بارتفاع ضغط الدم عن طريق تحسين توازن البوتاسيوم والصوديوم في الجسم. وأيضا تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، فيما تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).
لنضارة البشرة
تعد الجوافة مصدراً ممتازا لفيتامين ك الذي يساعد في التخلص من تغير لون الجلد والهالات السوداء ومنع ظهور حب الشباب.
ر.ض/ أ.ح
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك