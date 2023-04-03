فوائد صحية ستدفعك لشرب عصير الليمون يومياً

تعرف ثمار الليمون بلونها الأصفر المميز ومذاقها الحامض بفوائدها الكثيرة. إذ أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم التي تعزز المناعة وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتكافح حصوات الكلى بالإضافة إلى أهميتها في تحسين امتصاص الحديد. وبناء على هذه الفوائد فإن استهلاك عصير الليمون بانتظام يؤدي إلى منع العديد من المشكلات الصحية مثل:

يخفف من التهاب الحلق

شرب الماء الدافئ بعد إضافة قليل من العسل والليمون هو علاج منزلي معروف للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق. يمكن أن يكون للخليط تأثير مهدئ على التهاب الحلق، إذ أن فيتامين سي الموجود في الليمون ينظف الحلق ويعزز المناعة، بحسب ما نشره موقع (هيلث شوتس).

يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى

كما لوحظ أن عصير الليمون يساعد في منع تشكل حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول. يتمسك السيترات بالكالسيوم الذي يساعد أيضًا في منع تكون حصوات الكلى.

يساعد في الهضم

قشر ولب الليمون غنيان بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين. ويعزز عمل الأمعاء مما يساعد في الهضم.

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف في الحفاظ على مستوى الغلوكوز في الدم تحت السيطرة، وبالتالي المساعدة في منع أي زيادة في مستويات السكر، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي الليمون على البكتين ويمنحك عصيره شعورًا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي يساهم بدوره في جعل هدف فقدان الوزن أكثر قابلية للتحقيق. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

الليمون غني بمضادات الأكسدة وهي مركبات مهمة تحمي الخلايا من الجذور الحرة المسؤولة عن الإصابة بالعديد من الأمراض.

ر.ض