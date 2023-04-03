فوائد صحية ستدفعك لشرب عصير الليمون يومياً

تعرف ثمار الليمون بلونها الأصفر المميز ومذاقها الحامض بفوائدها الكثيرة. إذ أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم التي تعزز المناعة وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتكافح حصوات الكلى بالإضافة إلى أهميتها في تحسين امتصاص الحديد. وبناء على هذه الفوائد فإن استهلاك عصير الليمون بانتظام يؤدي إلى منع العديد من المشكلات الصحية مثل:
يخفف من التهاب الحلق
شرب الماء الدافئ بعد إضافة قليل من العسل والليمون هو علاج منزلي معروف للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق. يمكن أن يكون للخليط تأثير مهدئ على التهاب الحلق، إذ أن فيتامين سي الموجود في الليمون ينظف الحلق ويعزز المناعة، بحسب ما نشره موقع (هيلث شوتس).
يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى
كما لوحظ أن عصير الليمون يساعد في منع تشكل حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول. يتمسك السيترات بالكالسيوم الذي يساعد أيضًا في منع تكون حصوات الكلى.
يساعد في الهضم
قشر ولب الليمون غنيان بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين. ويعزز عمل الأمعاء مما يساعد في الهضم.
يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم
يمكن أن يساعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف في الحفاظ على مستوى الغلوكوز في الدم تحت السيطرة، وبالتالي المساعدة في منع أي زيادة في مستويات السكر، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
يساعد في إنقاص الوزن
يحتوي الليمون على البكتين ويمنحك عصيره شعورًا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي يساهم بدوره في جعل هدف فقدان الوزن أكثر قابلية للتحقيق. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.
مصدر غني بمضادات الأكسدة
الليمون غني بمضادات الأكسدة وهي مركبات مهمة تحمي الخلايا من الجذور الحرة المسؤولة عن الإصابة بالعديد من الأمراض.
ر.ض
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
منعشة ومغذية
يعرف عن الحمضيات أنها غنية بالفيتامين سي وبالأملاح المعدنية، لهذا فهي ليست مجرد فواكه منعشة ومغذية فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية عديدة لكل الناس ولكل الأعمار، وهي علاج بسيط لعديد الأمراض.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الزنباع
جهاز المناعة: لتقوية جهاز المناعة، تناول كل صباح قطعة من فاكهة الزنباع بدون سكر أو إعصر زنباعة اسكب عصيرها في حمام دافئ واستحم لمدة 20 دقيقة. آلام الروماتيزم: ادهن المكان المؤلم بخليط من كأس ماء دافئ وخمس قطرات من زيت الزنباع. فهذا له تأثير مسكن للألم ومضاد للإلتهاب.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الليمون الأخضر
الإجهاد: عليك بحمام من الليمون الأخضر والزنجبيل. اعصر ليمونة طازجة وأضف لها قطرتين من زيت الزنجبيل وأسكبهما في حوض الحمام المليء بالماء، واسترخ. اضطرابات الكآبة:عليك بشمعة فواحة من زيت الليمون الأخضر، فالروائح المهدئة ستعطيك شعورا بالتفاؤل. التعب الصباحي: ادلك جسدك بهذا المزيج عند القيام بالدوش: قطرتين من زيت الليمون مع قطرة من زيت زهرة اللقلقي وملعقة أكل زيت اللوز، يعطي إحساسا بالحيوية.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
ماندارين
مشاكل المعدة: اضف خمس قطرات من زيت الماندارين وملعقة صغيرة من العسل إلى فنجان من الماء الدافئ، واشربه فهذا سيهدأك ويقلل من التشنجات. السعال: قطع قطعتين من الماندارين بقشرتيهما وإجاصة إلى قطع صغيرة ثم أضف إليهم الماء وأترك الخليط يغلي ثم أضف بعضا من سكر نبات، ثم افصل الخليط إلى نصفين وتناول يوميا قسطا بعد الأكل.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
البرتقال
مشاكل النوم: حتى تنام بهدوء، اسكب بعض قطرات زيت زهر البرتقال على قطعة سكر، وتناولها. التقيؤ: لإزالة تشنجات المعدة، ضع 50 جراما من زهر البرتقال في لتر من الماء ودعهما يغليان لمدة عشر دقائق،ثم صفي الماء واشرب قبل تناول الطعام. الهربس: حتى تزيد من قوة المناعة، عليك بشرب عصير البرتقال بصفة انتظامية.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
البوملي
نقص الطاقة: لتشعر بالإنتعاش، اشرب كأسا من السموثي مكونا من الموز والبوملي والفراولة. نقص الأحماض الأمينية: اعصر قطعة من البوملي وجزرتين وأضف إليهما 100 مل من الماء، هذا سيعيد للجسم. توازنه الحساسية ضد الرشح : لتقوية جهاز المناعة ضد الحساسية، عليك بتناول العديد من قطع البوميلو الطازجة في الأسبوع الواحد. مشاكل الدورة الدموية: شرب عصير البوميلو بصفة منتظمة يساعد على استقرارظغط الدم وتخفيفه.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الليمون
توسع الأوردة: اعصر خمس قطع من الليمون وضع العصير في حوض مليء بالماء الدافئ واستحم به لمدة 15 دقيقة، ستحفز عملية الدورة الدموية وتهيج الأوعية اللمفوية. القرحة الفموية: ادلك بحذر البثرات الصغيرة في الفم بعصير الليمون، فهو مضاد للإلتهاب. الزكام: شاي الليمون بالزعترله تأثير معقم ضد البكتيريا. بالصحة والهناء!
الكاتب: سميح عامري