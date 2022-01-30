 فوائد جمة للمكسرات على صحة الدماغ تكشفها دراسة حديثة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.03.2022

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علوم وتكنولوجيا

فوائد جمة للمكسرات على صحة الدماغ تكشفها دراسة حديثة

في نتيجة مشجعة للغاية، توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول المكسرات يعود بفوائد صحية كبيرة على الدماغ. نوع خاص من المكسرات أظهر تأثيرات واضحة وفعالة على صحة الدماغ.

مكسرات

للمكسرات فوائد جمة توضحها دراسة حديثة

كشفت دراسة حديثة أن تناول المكسرات ولاسيما الفول السوداني يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ لفترة أطول، وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة "جنوب أستراليا" أن تناول المكسرات يمكن أن يحافظ على الصحة العقلية في سن الشيخوخة، وفق ما ذكره موقع "فوكس" الألماني.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت حوالي 4822 من البالغين الصينيين يتجاوز عمرهم 55 عاماً، حيث وجد الباحثون أن تناول نحو 10 غرامات من المكسرات يومياً مرتبط بتحسين وظيفة الخلايا العصبية.

وقال الدكتور مينغ لي المشرف على الدراسة أنها الأولى من نوعها التي تجد صلة بين الإدراك واستهلاك المكسرات لدى كبار السن، وأضاف "من خلال تناول أكثر من 10 غرامات (أو ملعقتين صغيرتين) من المكسرات يومياً يمكن لكبار السن تحسين وظائفهم الإدراكية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالمقارنة من الأشخاص الذين لا يتناولون المكسرات".

الفول السوداني

وأشارت الدراسة أنه عند فحص بيانات المشاركين في الدراسة، تبين أن 17 في المائة منهم تناولوا المكسرات بانتظام، إلا أن أغلب هذه المكسرات كان هو الفول السوداني. وأضافت الدراسة أن للفول السوداني تأثير إيجابي واضح على الدماغ ويمكن أن يقلل من التدهور المعرفي.

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6 مكسرات صحية ومفيدة تمنح الطاقة والحيوية يوميا

وقال المشرف على الدراسة الدكتور مينغ لي "من المعروف أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتينات والألياف"، مضيفا: "ولها خصائص عذائية تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة الإدراكية".

فوائد جمة للمكسرات

وفي نفس السياق، كانت عدة دراسات سابقة قد توصلت إلى فوائد جمة عند تناول المكسرات. ومن بين أبرز هذه الفوائد: الوقاية من مخاطر السكتة القلبية، سرطان البروستات، سرطان المعدة، تقليل نسبة الكولسترول في الدم، زيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض المختلفة، وفق ما نشره الموقع الألماني "تسينتروم دير غيزوندهايت".

أطعمة للحفاظ على الصحة العقلية

ويمكن الحفاظ على الصحة العقلية والحماية من التدهور المعرفي عبر تناول مجموعة من الأطعمة المتنوعة. وتشير المجلة العلمية المتخصصة "أميركان أكاديمي أوف نيرولوجي" أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونيد تحافظ على الصحة العقلية. وأبرز الأطعمة الغنية بالفلافونيد هي بعض الفواكه والخضر على غرار الفلفل، البرتقال، الفرولة والتوت.

وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة بجامعة هارفارد الشهيرة "لدى مركبات الفلافونيد القدرة على منع مهارات التفكير لديك من التدهور مع تقدمك في العمر"، حسب ما نشره الموقع المتخصص في الشؤون الصحية "ميديكل نيوز توداي".

ر.م

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الكمثرى

    على الرغم من أن التفاح يعد من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، لكن الألياف الموجودة في الكمثرى أكثر من التفاح، فوفقا لموقع "غيزونديه إرنيرونغ"، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى في اليوم يساعد على تخفيف الوزن بشكل أكثر من تناول كمية عالية من ألياف الشوفان.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفاصولياء

    تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على مادة كوليسيستوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية. علاوة على أن الفاصولياء تعد مصدر جيد للبروتين وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يعزز الشعور بالشبع.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    القرفة

    أثبتت دراسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ونشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك دور مهم في نقل إشارات الجوع للدماغ، فضلا عن أن تناول القرفة يساعد على تخفيف الشعور في الجوع مساءا.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفلفل

    يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين، وهي مادة تعزز عملية الأيض، فضلا عن أن الطعم الحار يساعد على تناول كيمة أقل من الطعام. ربما يكون لمادة الكابسايسين دور في تخفيف الشهية أو قد يكون لتأثير إشارات الألم على اللسان جراء الطعم الحار دور في تخفيف الشهية، وعلى كل الأحوال فإن التوابل وسيلة رائعة لتثبيط الشهية.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    السلطة

    يساعد تناول الخضار صباحا على استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم. والسبب أن الأطعمة الخفيفة مثل الخضار النيئ تسمح بالحصول على كمية عالية من المواد الغذائية وبسعرات حرارية أقل، كما أن تناول كميات كبيرة منها يعزز الشعور بالشبع.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    زيت الزيتون

    من المعروف أن تناول كميات قليلة من الدهون يعزز الشعور بالشبع، وأكدت دراسات كثيرة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الدهون للحد من الشهية، ومن المهم الاعتدال في تناول زيت الزيتون، فتناول كمية قليلة لها تأثير فعال للحد من الشهية.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    اللوز

    يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية، وهذا المزيج يجعل اللوز مثالي لدرء الجو، إذ أكدت دراسة نشرها موقع "غيزوندهايت هويته" أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يفقدون وزنهم أكثر من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات الغنية بالألياف المعقدة.

  • أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الخلّ

    يؤثر الخل على سرعة هضم الطعام، فوفقا لموقع "غيزوندهايتا تيبس" أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أضيف إليها الخلّ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من أولئك الذين يستهلكون أنواع أخرى من البهارات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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