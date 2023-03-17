 فوائد المزاج السيء | صحتك بين يديك | DW | 17.03.2023

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صحتك بين يديك

فوائد المزاج السيء

المزاج السيء هو مؤشر على أننا يجب أن نغير شيئًا ما. لكن: إذا كنا دائمًا في حالة معنوية جيدة، فسنفتقر إلى الدافع لمقابلة الأصدقاء أو الرغبة في تناول شيء ما. غالبًا ما يجعلنا المزاج السلبي قليلاً أكثر إنتاجية.

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