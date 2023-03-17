فوائد المزاج السيء

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المزاج السيء هو مؤشر على أننا يجب أن نغير شيئًا ما. لكن: إذا كنا دائمًا في حالة معنوية جيدة، فسنفتقر إلى الدافع لمقابلة الأصدقاء أو الرغبة في تناول شيء ما. غالبًا ما يجعلنا المزاج السلبي قليلاً أكثر إنتاجية.
يميل كثير من الأشخاص لاقتناء نباتات منزلية بهدف تزيين الغرف باللون الأخضر، غير أن بعض النباتات الداخلية ليست مجرد زينة. وإنما تعمل هذه النباتات وفقا لنوعها وحجمها، على تنقية هواء الغرف وترطيبها.
أظهرت دراسة أن كل ألماني يأكل في المتوسط ما يقارب 16.3 كيلوغراماً من الموز في العام. وهناك عدة فوائد لهذه الفاكهة اللذيذة ليس فقط على الجسم، بل وعلى الحالة المزاجية.
بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في سبتمبر/ أيلول، فر الآلاف من الشباب الروس إلى خارج البلاد، وكانت تركيا مقصدا لكثيرين منهم. لكن لماذا اختار هؤلاء تركيا، وخاصة مدينة اسطنبول؟
بالنسبة لكثير من الأشخاص قد تكون البستنة هواية جانبية لتمضية الوقت، غير أن بعض الدراسات قد كشفت وجود فوائد مذهلة لأعمال العناية بالحديقة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية. فما هي؟
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