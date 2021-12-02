صحتك بين يديك

فوائد الساونا

يقال إن مرتادي حمامات الساونا أقل إصابة بالأمراض المعدية والالتهاب الرئوي، ولكن الدراسات العلمية لم تؤكد ذلك بشكل واضح. لذا ذهبنا لسؤال الفنلديين، الذين يعشقون الساونا.