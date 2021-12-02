فوائد الساونا

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يقال إن مرتادي حمامات الساونا أقل إصابة بالأمراض المعدية والالتهاب الرئوي، ولكن الدراسات العلمية لم تؤكد ذلك بشكل واضح. لذا ذهبنا لسؤال الفنلديين، الذين يعشقون الساونا.
بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
السير تحت المطر والاستمتاع بالمشروبات الدافئة خلال الليالي الباردة متع يعرفها محبو الشتاء. لكن هذا الفصل البارد يرتبط لدى آخرين بشعور مزعج ببرودة القدمين بشكل دائم، وهي مشكلة يمكن حلها بخطوات بسيطة.
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