فن ورسالة: كولاج الطبيعة لكلير سيليست

تيسلا تستعد لبدء إنتاج سياراتها الكهربائية في مصنعها ببرلين

تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.