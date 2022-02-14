 فن ورسالة: كولاج الطبيعة لكلير سيليست | يوروماكس | DW | 06.03.2022

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يوروماكس

فن ورسالة: كولاج الطبيعة لكلير سيليست

كلير سيليست المقيمة في برلين تصمم أعمالا تركيبية ملونة مستوحاة من الطبيعة. تسعى الفنانة بأعمالها لإظهار جمال الحيوانات والنباتات وكذلك التهديد الذي يتسبب فيه البشر.

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