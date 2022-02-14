فن ورسالة: كولاج الطبيعة لكلير سيليست

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كلير سيليست المقيمة في برلين تصمم أعمالا تركيبية ملونة مستوحاة من الطبيعة. تسعى الفنانة بأعمالها لإظهار جمال الحيوانات والنباتات وكذلك التهديد الذي يتسبب فيه البشر.
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
بعد قرار مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز إدراج اسم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ضمن قائمة المرشحين لمجلس الرقابة بالشركة، طالب نواب ألمان بسحب الامتيازات التي يتمتع بها كمستشار سابق لألمانيا.
ذكر باحثون أن مريضة أمريكية مصابة بسرطان الدم أصبحت أول امرأة وثالث شخص على الإطلاق يتعافى من الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بعد خضوعها لعملية لزراعة خلايا جذعية من متبرع كان مقاوما بشكل طبيعي للفيروس.
في قضية هزت الرأي العام الألماني، قضت محكمة برلين على معلم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما "ليحقق تجربة كانت تراود خياله عن أكل لحوم البشر".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول