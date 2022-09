فن عمارة نسائي – مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء

Welche Hürden und Herausforderungen überwinden Architektinnen auf ihrem Weg an die Spitze? Wie kommen sie in einen Sektor, in dem der Wettbewerb um wertvolle Aufträge hart ist? Inwieweit spiegeln ihre Entwürfe ihre Vision einer anderen, besseren Welt wider? Was alle in diesem Film vorgestellten Architektinnen verbindet, ist ihre Erfahrung als Frauen in einer männerdominierten Branche. Fernab von Stereotypen und Klischees zeigt die Dokumentation die unterschiedlichen Sichtweisen von Frauen auf die zeitgenössische Baukultur. Architektinnen äußern sehr persönliche Meinungen zu allen Aspekten ihres Berufs: Führung und Macht, kultische Genialität, Kreativität, Druck, Wettbewerb, Rollenverständnis sowie soziale Verantwortung. Sie geben auch Einblick in ihr eigenes Verhältnis zur Macht. So entsteht ein über den Status quo hinausgehendes Bild: der Blick auf eine Branche im Wandel. Architektur, die inspirierend, künstlerisch, kreativ oder einfach beeindruckend ist. Regine Leibinger baut mit ihrem Architekturbüro das höchste Gebäude Berlins bis 2024. In Weimar baute Helga Bloxdorff ein Gebäude aus Birkenrinde. Annapoma Kondo widmet sich der Wiederbelebung traditioneller indischer Architektur, beispielhaft dargestellt durch das "Wall-House", das sie auf der Architekturbiennale in Venedig 2012 rekonstruierte. Architektur ist die einzige lebendige, begehbare Kunstform in seinen Hallen. Architektinnen prägen die Welt, in der wir heute und in Zukunft leben. Der Dokumentarfilm "Women's Architecture" zeigt Beispiele für den Erfolg von Frauen in diesem Bereich. Architektur ist die einzige Kunstform, die ihre Flure beleben und betreten kann. Architektinnen prägen die Welt, in der wir heute und in Zukunft leben. Der Dokumentarfilm "Women's Architecture" zeigt Beispiele für den Erfolg von Frauen in diesem Bereich. Architektur ist die einzige Kunstform, die ihre Flure beleben und betreten kann. Architektinnen prägen die Welt, in der wir heute und in Zukunft leben. Der Dokumentarfilm "Women's Architecture" zeigt Beispiele für den Erfolg von Frauen in diesem Bereich.