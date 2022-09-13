 فن عمارة نسائي – مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء | تقارير جديدة | DW | 13.09.2022

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تقارير جديدة

فن عمارة نسائي – مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء

منذ عقود تمتهن نساء الهندسة المعمارية، التي كانت تعتبر لزمن طويل قطاعا يهيمن عليه الرجال. لكن في الأثناء بدأت تظهر بوادر تغيير: فقد قدمت مهندسات معماريات معروفات عالميا مثل زها حديد وآيلين غراي تصاميم رائدة في وقت مبكر.

DW Dokumentationen | Frauen bauen

DW Dokumentationen | Frauen bauen

ما هي العقبات والتحديات التي تتغلب عليها مهندسات معماريات في طريقهن نحو القمة؟ كيف يحصلن في قطاع تحتدم فيه المنافسة على العقود القيّمة؟ وإلى أي مدى تعكس تصاميمهن رؤيتهن لعالم مختلف أفضل؟

DW Dokumentationen | Frauen bauen


الشيء الذي يربط بين جميع المهندسات المعماريات اللاتي يقدمهن هذ الفيلم هو تجربتهن كنساء في قطاع يهيمن عليه الرجال. بعيدا عن الصور النمطية والكليشيهات، يعرض الفيلم الوثائقي وجهات نظر مختلفة لنساء عن ثقافة البناء المعاصرة. تفصح المهندسات المعماريات عن آرائهن الشخصية للغاية حول كل جوانب مهنتهن: القيادة والسلطة، وتقديس العبقرية، والإبداع، والضغوط، والمنافسة، وفهم الأدوار إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية. كما أنهن يعطين نظرة على علاقتهن الخاصة بالسلطة. وهكذا تنشأ صورة تتجاوز في وصفها الوضع الراهن: وجهة نظر حول قطاع يشهد تحولا.

DW Dokumentationen | Frauen bauen

هندسة معمارية ملهمة وفنّية وإبداعية، أو ببساطة مثيرة للإعجاب. ريغينه لايبينغر تشيد بالتعاون مع مكتبها المعماري أعلى مبنى في برلين سيكتمل بحلول عام 2024. وفي مدينة فايمار بنت هيلغا بلوكسدورف مبنى مكسوا بلحاء البتولا. في حين كرست أنابوما كوندو نفسها لإحياء فن العمارة الهندي التقليدي، كما يظهر ذلك مثلا في مبنى "Wall-House" الذي أعادت بناء نسخة طبق الأصل منه في بينالي البندقية للعمارة 2012.

DW Dokumentationen | Frauen bauen

الهندسة المعمارية هي الشكل الفني الوحيد الذي يبث الحيوية، ويمكن السكن فيه والسير في أروقته. مهندسات معماريات يشكلن العالم الذي نعيش فيه، اليوم وفي المستقبل. الفيلم الوثائقي "فن عمارة نسائي" يقدم أمثلة على نجاح المرأة في هذا القطاع.



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 02 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 02 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 02 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 03 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 03 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 03 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 03 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 04 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 06 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 06 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 07 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:03 UTC
 

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