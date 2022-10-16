فن عظيم في الأرياف: أعمال لسولي سيسّيه

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يعد الفنان الإفريقي سولي سيسّه نجما في الساحة الفنية السنغالية. يعيش في نروماندي، موطن الانطباعية، منذ أربع سنوات، ويجمع فنه بين التأثيرات المحلية وجذروه الثقافية.
مع التعيين الرسمي لوليد الركراكي على رأس الإطار الفني للمنتخب المغربي، يكون الاتحاد المغربي قد أغلق الستار على حقبة وحيد خاليلوزيتش وبدأ مرحلة جديدة مع المدير الفني المغربي. فهل ينجح الركراكي فيما فشل فيه مدربون أجانب؟
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