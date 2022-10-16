 فن عظيم في الأرياف: أعمال لسولي سيسّيه | يوروماكس | DW | 16.10.2022

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يوروماكس

فن عظيم في الأرياف: أعمال لسولي سيسّيه

يعد الفنان الإفريقي سولي سيسّه نجما في الساحة الفنية السنغالية. يعيش في نروماندي، موطن الانطباعية، منذ أربع سنوات، ويجمع فنه بين التأثيرات المحلية وجذروه الثقافية.

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