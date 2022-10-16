فن عظيم في الأرياف: أعمال لسولي سيسّيه

المغرب ـ هل ينجح المدرب المحلي فيما فشل فيه الأجنبي؟

مع التعيين الرسمي لوليد الركراكي على رأس الإطار الفني للمنتخب المغربي، يكون الاتحاد المغربي قد أغلق الستار على حقبة وحيد خاليلوزيتش وبدأ مرحلة جديدة مع المدير الفني المغربي. فهل ينجح الركراكي فيما فشل فيه مدربون أجانب؟