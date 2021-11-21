فن صناعة النجف

فيينا ترحب وبرلين تنفي علمها بوساطة المستشار الأسبق شرودر لدى بوتين

فيما ترددت أنباء عن قيام المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، بالوساطة في حرب أوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، نفت برلين علمها باللقاء، ورفض المستشار أولاف شولتس التعليق، في حين رحبت النمسا بوساطة شرودر.