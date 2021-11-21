 فن صناعة النجف | يوروماكس | DW | 10.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

فن صناعة النجف

في فيينا لا يقتصر تعليق النجف في السقف على القصور والمقاهي والمتاحف فحسب، ففي العاصمة النمساوية لا تزال أثمن أنواع النجف تُصنع يدويا إلى يومنا هذا بشكل معقد ومتقن.

مشاهدة الفيديو 04:30

المزيد من المركز الإعلامي

اضطرابات في أنحاء عديدة من اوروبا بسبب فرض اللقاحات والإغلاق العام.

مظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على قيود كورونا 21.11.2021

توافق أطراف الاتفاق النووي على تسريع المفاوضات للعودة للاتفاق مع إيران

اتفاق أطراف الاتفاق النووي على تسريع المفاوضات 27.04.2021

Puentedey, auf Deutsch: Brücke Gottes, ist das neue schönste Dorf Spaniens. Das zugehörige Bild zeigt eine Luftaufnahme des spanischen Dorfes Puentedey wo man eine Kirche vor eine Steinschlucht sehen kann, sowie kleine alte Häuser mit orangenen Ziegeldächern.

بوينتي داي - أجمل قرية في إسبانيا عام 2022 10.04.2022

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - فالنسيا عاصمة التصميم العالمية ومواضيع أخرى 03.04.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أسرار مارين بلاتز في ميونيخ ومواضيع أخرى 10.04.2022

(©DW) Yinka llori, London, britisch-nigerianischer Designer, Stühle, Mayfair

ينكا إيلوري يجعل المدن متعددة الألوان 10.04.2022

In unserer Reihe “Most Iconic Buildings” geht es dieses Mal nicht nur um ein Gebäude, sondern auch um den Platz, an dem es steht. Und zwar um den bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebten Marienplatz in München. Auf dem Bild sind die wichtigen Gebäude des Marienplatzes vor einem strahlend blauen Himmel zu sehen, unter anderem das Neue Rathaus, welches diesen zentralen platz dominiert.

أسرار مارين بلاتز في ميونيخ 10.04.2022

Wie gelingt es, eine leckere Pizza zu Hause selbst zu backen? Das ist eine echte Herausforderung. DW-Fernsehköchin Felicitas Then verrät ihre Tricks – vom Teig bis zu der richtigen Backmethode, ganz ohne Holzofen. auf dem Thumbnail befindet sich eine Nahaufnahme der fertigen neapolitanischen Pizza die gerade von der Köchin geschnitten wird.

وجبات أوروبية: بيتزا نابولي 10.04.2022

اقرأ أيضا

14.06.2018 MOSCOW, RUSSIA - JUNE 14, 2018: Russia's President Vladimir Putin (R) hugs Gerhard Schroeder, Chairman of the Shareholders Committee with Nord Stream 2 AG and former German chancellor, at the opening of the 2018 FIFA World Cup at Luzhniki Stadium. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

فيينا ترحب وبرلين تنفي علمها بوساطة المستشار الأسبق شرودر لدى بوتين 11.03.2022

فيما ترددت أنباء عن قيام المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، بالوساطة في حرب أوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، نفت برلين علمها باللقاء، ورفض المستشار أولاف شولتس التعليق، في حين رحبت النمسا بوساطة شرودر.

An elderly woman receives the first Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine at the MedUni Wien in Vienna, Austria December 27, 2020, the day when the country starts its vaccination programme. Hans Punz/Pool via Reuters

النمسا: قانون إلزامية اللقاح يدخل حيز التنفيذ 05.02.2022

قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.

(211228) -- VIENNA, Dec. 28, 2021 (Xinhua) -- Iran's chief nuclear negotiator in the Vienna talks Ali Bagheri Kani speaks to reporters after a meeting of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission in Vienna, Austria, on Dec. 27, 2021. (Xinhua/Guo Chen)

كبير مفاوضي إيران يعود إلى فيينا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي 27.02.2022

بعد بلوغ المفاوضات مرحلة حاسمة وعودته إلى طهران للتشاور مع مسؤوليه، يعود كبير المفاوضين الإيرانيين إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستكمال المفاوضات حول البرنامج النووي لبلاده مع الأطراف المعنية.

A man takes part in a demonstration against the country's coronavirus restrictions in Vienna, Austria, Saturday, Nov.19, 2021. Thousands of protesters are expected to gather in Vienna after the Austrian government announced a nationwide lockdown to contain the quickly rising coronavirus infections in the country. (AP Photo/Lisa Leutner)

الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد قيود كورونا الجديدة 20.11.2021

بدعوة من حزب يميني أصيب رئيسه بفيروس كورونا، خرج اليوم آلاف النمساويين إلى شوارع فيينا للاحتجاج على القرارات الحكومية الجديدة للحد من الجائحة، والتي تقضي بفرض حجر عام وإلزام غير المطعمين بأخذ اللقاح.