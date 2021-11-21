فن صناعة النجف

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في فيينا لا يقتصر تعليق النجف في السقف على القصور والمقاهي والمتاحف فحسب، ففي العاصمة النمساوية لا تزال أثمن أنواع النجف تُصنع يدويا إلى يومنا هذا بشكل معقد ومتقن.
فيما ترددت أنباء عن قيام المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، بالوساطة في حرب أوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، نفت برلين علمها باللقاء، ورفض المستشار أولاف شولتس التعليق، في حين رحبت النمسا بوساطة شرودر.
قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.
بعد بلوغ المفاوضات مرحلة حاسمة وعودته إلى طهران للتشاور مع مسؤوليه، يعود كبير المفاوضين الإيرانيين إلى العاصمة النمساوية فيينا لاستكمال المفاوضات حول البرنامج النووي لبلاده مع الأطراف المعنية.
بدعوة من حزب يميني أصيب رئيسه بفيروس كورونا، خرج اليوم آلاف النمساويين إلى شوارع فيينا للاحتجاج على القرارات الحكومية الجديدة للحد من الجائحة، والتي تقضي بفرض حجر عام وإلزام غير المطعمين بأخذ اللقاح.
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