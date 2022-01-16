 فن الإيقاع الأفرو - ألماني | واحة الثقافة | DW | 22.01.2022

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واحة الثقافة

فن الإيقاع الأفرو - ألماني

سنتعرف في حلقة اليوم على إلسا مبالا المولودة في الكاميرون والتي ترعرعت في ألمانيا وتعيش حياة بين عالمين. ستخبرنا عن موسيقاها التي تمزج فيها بين موسيقى وطنها الأفريقي والموسيقى الإلكترونية.

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