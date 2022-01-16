فن الإيقاع الأفرو - ألماني

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سنتعرف في حلقة اليوم على إلسا مبالا المولودة في الكاميرون والتي ترعرعت في ألمانيا وتعيش حياة بين عالمين. ستخبرنا عن موسيقاها التي تمزج فيها بين موسيقى وطنها الأفريقي والموسيقى الإلكترونية.
افريقيا غير مستقرة سياسيا، فهناك الكثير من الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال عن دول خط حدودها الاستعمار الأوروبي. تيغراي في أثيوبيا ليست سوى مثالا عن تلك الرغبة. في التقرير عدد من الأمثلة عن مناطق تريد الانفصال.
سرق المستعمرون بوحشية كنوزًا ثقافية لا تعد ولا تحصى من إفريقيا، ولكن ماذا بعد؟ أصبح الأمر مثارا للجدل ليس في أوروبا فحسب، بل في إفريقيا أيضا. فالبعض يطالب بإعادة غير مشروطة لتلك المسروقات، بينما تساور البعض الآخر المخاوف
خطوة تاريخية أقدمت عليها ألمانيا بتقديم اعتذار لناميبيا عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبا هيريرو وناما إبان الحقبة الاستعمارية لهذا البلد الجنوب أفريقي. فهل سيكون للمصالحة الألمانية الناميبية أصداء في شمال أفريقيا؟
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