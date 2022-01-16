فن الإيقاع الأفرو - ألماني

الروح المسروقة

سرق المستعمرون بوحشية كنوزًا ثقافية لا تعد ولا تحصى من إفريقيا، ولكن ماذا بعد؟ أصبح الأمر مثارا للجدل ليس في أوروبا فحسب، بل في إفريقيا أيضا. فالبعض يطالب بإعادة غير مشروطة لتلك المسروقات، بينما تساور البعض الآخر المخاوف