فن أم مجرد سرقة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سواء تعلق الأمر بأغلفة المجلات أو الصور الشخصية أو اللوحات، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل متزايد على إنتاج أعمال لا يمكن تمييزها غالبًا عن الفن الذي ينتجه الإنسان. ولكن من أين أتت أفكار الأعمال الفنية للذكاء الاصطناعي؟
رغم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يُعرف بـ "اقتصاد الوظائف المؤقتة" منذ وقت طويل، إلا أنها باتت تحقق تقدما سريعا في قطاعات أخرى وتقتحم سوق العمل. فهل أوروبا مستعدة لذلك ولتنظيم استخدام تلك التطبيقات؟
يعتقد الخبراء أن روبوتات المحادثة مثل ChatGPT ستغير طريقة التدريس والتعلم في الجامعات. سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نصوص لغوية خالية من العيوب، الأمر الذي قد يشكل خطراً أو يمثل فرصة.
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول