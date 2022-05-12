فنلندا للانضمام للناتو...تصعيد جديد مع روسيا؟

فنلندا تريد "الانضمام فورا" إلى حلف الناتو وروسيا تعتبره "تهديداً"

في الوقت الذي أبدت فيه فنلندا استعداداً للانضمام إلى الناتو، سارع الكرملين للرد على الإعلان، معتبراً أن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي يمثّل "بالتأكيد" تهديداً لروسيا. بينما أعلنت ألمانيا دعمها لرغبة فنلندا.