فنلندا ..قلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا

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دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الفنلنديين إلى تأييد قوي لحلف شمال الأطلسي في صفوف الرأي العام. ويتزايد القلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا خصوصا على الحدود المشتركة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف، وزيلينسكي يشدد على أن لا تفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فيما حذر بايدن مجددا بوتين من عواقب استخدام كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرّر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة.
أكد مكتب الرئيس التركي أن أردوعان عرض استضافة الرئيسين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات في تركيا للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.
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