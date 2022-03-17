 فنلندا ..قلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا | DW الأخبار | DW | 22.03.2022

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DW الأخبار

فنلندا ..قلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الفنلنديين إلى تأييد قوي لحلف شمال الأطلسي في صفوف الرأي العام. ويتزايد القلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا خصوصا على الحدود المشتركة.

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