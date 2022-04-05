فنلندا: قطار خاص من سانت بطرسبرغ

ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر "أشهرا وحتى سنوات"

"علينا أن نكون واقعيين" يقول الأمين للعام للناتو، مضيفا "قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لسنوات". بينما يؤكد وزير خارجية أمريكا "مقابل كل دبابة روسية ترسل إلى أوكرانيا، سنزود أوكرانيا عشرة أسلحة مضادة للدبابات".