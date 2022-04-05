فنلندا: قطار خاص من سانت بطرسبرغ

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فر العديد من الروس إلى فنلندا لأن الرئيس بوتين يضغط على معارضي الحرب. في الوقت نفسه، تتزايد رغبة الفنلنديين في عضوية بلادهم في الناتو.
"علينا أن نكون واقعيين" يقول الأمين للعام للناتو، مضيفا "قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لسنوات". بينما يؤكد وزير خارجية أمريكا "مقابل كل دبابة روسية ترسل إلى أوكرانيا، سنزود أوكرانيا عشرة أسلحة مضادة للدبابات".
أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا الارتباك في صفوف اليمين المتطرف والنازيين الجدد في ألمانيا، هل ينبغي عليهم دعم الرئيس الروسي أو تأييد القوميين من اليمين المتطرف الذين يقاتلون في الجانب الأوكراني.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
بعد انتقادات من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تمسكها بموقفها في قرار رفض انضمام أوكرانيا للناتو في 2008، لكنها أكدت دعم الجهود الدولية لوضع حد لـ"الهمجية" الروسية بأوكرانيا.
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