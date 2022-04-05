 فنلندا: قطار خاص من سانت بطرسبرغ | مراسلون حول العالم | DW | 09.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

فنلندا: قطار خاص من سانت بطرسبرغ

فر العديد من الروس إلى فنلندا لأن الرئيس بوتين يضغط على معارضي الحرب. في الوقت نفسه، تتزايد رغبة الفنلنديين في عضوية بلادهم في الناتو.

مشاهدة الفيديو 03:29

المزيد من المركز الإعلامي

صحفيو العالم يقومون بجولة في بوتشا لتوثيق جرائم الحرب التي تنفيها روسيا بشكل قاطع.

جرائم حرب مروعة في بوتشا 05.04.2022

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟ 06.04.2022

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الفنلنديين إلى تأييد قوي للناتو، ويتزايد القلق حول الطموحات الإقليمية لروسيا خصوصا على الحدود

فنلندا ..قلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا 22.03.2022

نزح أكثر من 10 ملايين شخص، فروا من ديارهم، ولجأ 3،9 منهم إلى خارج الحدود بحثاً عن الأمن.

الأمم المتحدة .. أكثر من 3،9 لاجئ أوكراني منذ انطلاق الحرب 28.03.2022

المزيد مراسلون حول العالم

كبير طهاة يطبخ للاجئين في لفيف ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - كبير طهاة يطبخ للاجئين في لفيف ومواضيع أخرى 09.04.2022

ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا

ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا 09.04.2022

أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف

أوكرانيا: كبير الطهاة يطبخ للاجئين في لفيف 09.04.2022

Ukraine: Residents flee Irpin as bombing briefly lets up. Ort: Irpin, Ukraine Sendung: News Sendedatum: 11.03.2022 Rechte: DW 1. Bild: Irpin evacuation Bildbeschreibung: Ukrainian soldiers help civilians flee the besieged town of Irpin, Ukraine.

أوكرانيا: الهروب من إيربين المدمرة 09.04.2022

اقرأ أيضا

U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg at NATO headquarters in Brussels, Belgium April 6, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر "أشهرا وحتى سنوات" 06.04.2022

"علينا أن نكون واقعيين" يقول الأمين للعام للناتو، مضيفا "قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لسنوات". بينما يؤكد وزير خارجية أمريكا "مقابل كل دبابة روسية ترسل إلى أوكرانيا، سنزود أوكرانيا عشرة أسلحة مضادة للدبابات".

March 23, 2022, Mariupol, Ukraine: A destroyed tank likely belonging to Russia / pro-Russian forces lies amidst rubble in the north of the ruined city. The battle between Russian / Pro Russian forces and the defencing Ukrainian forces lead by Azov battalion continues in the port city of Mariupol. (Credit Image: © Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ارتباك اليمين المتطرف في ألمانيا 04.04.2022

أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا الارتباك في صفوف اليمين المتطرف والنازيين الجدد في ألمانيا، هل ينبغي عليهم دعم الرئيس الروسي أو تأييد القوميين من اليمين المتطرف الذين يقاتلون في الجانب الأوكراني.

In this video grab taken from a handout footage made available on the official web site of the Russian President (kremlin.ru) Russian President Vladimir Putin addresses the nation at the Kremlin in Moscow early on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on February 24 and called on soldiers there to lay down their arms, defying Western outrage and global appeals not to launch a war. (Photo by Handout / KREMLIN.RU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / KREMLIN.RU / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE ---

كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؟ 03.04.2022

بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟

ITAR-TASS 88: SOCHI, RUSSIA. JANUARY 21. President of Russia Vladimir Putin (R) and German Chancellor Angela Merkel hold a working meeting at Bocharov Ruchei presidential residence near the Black Sea resort of Sochi. At left is Koni, President Putin s black Labrador Retriever. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Highlight TASS_427894

ميركل متمسكة بموقفها في رفض انضمام أوكرانيا للناتو في 2008 04.04.2022

بعد انتقادات من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تمسكها بموقفها في قرار رفض انضمام أوكرانيا للناتو في 2008، لكنها أكدت دعم الجهود الدولية لوضع حد لـ"الهمجية" الروسية بأوكرانيا.