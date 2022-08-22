 فنلندا .. في انتظار قرار حكومي حول منع سفر الروس إلى البلااد | DW الأخبار | DW | 22.08.2022

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فنلندا .. في انتظار قرار حكومي حول منع سفر الروس إلى البلااد

أثار غزو موسكو لأوكرانيا مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك عواقب أوسع لجميع المواطنين الروس كحرمانهم من السفر إلى دول الغرب

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Journalist and political expert Darya Dugina, daughter of Russian politologist Alexander Dugin, is pictured in the Tsargrad TV studio in Moscow, Russia, in this undated handout image obtained by Reuters on August 21, 2022. Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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