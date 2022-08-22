فنلندا .. في انتظار قرار حكومي حول منع سفر الروس إلى البلااد

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أثار غزو موسكو لأوكرانيا مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك عواقب أوسع لجميع المواطنين الروس كحرمانهم من السفر إلى دول الغرب
رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.
رغم أنّ الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة واجهت الغزو الروسي لأوكرانيا بموقف جماعي، ظهرت عدة اتجاهات سعت لتغليب المصالح الذاتية في بعض الأحيان. هذا الواقع أفرز تحالفات جديدة داخل الأسرة الأوروبية. ما هي أبرزها؟
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