فنلندا: طلب الحماية لدى الناتو

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لم تكن فنلندا لعقود من الزمان جزءًا من أي تحالف عسكري. ولكن الآن تتطلع البلاد إلى عضوية الناتو طلباً للحماية من جارتها المعادية روسيا. إنها نقطة تحول.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
قال الرئيس التركي أردوغان إنه ينبغي ألا يتجشم الوفدان السويدي والفنلندي عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على ملف الانضمام للناتو. فيما تواصل المجر عرقلة الحظر الأوروبي للنفط الروسي.
قررت فنلندا رسميا تقديم طلب عضوية إلى حلف الناتو، في خطوة تدعمها برلين ومن المنتظر أن تقوم بها أيضا السويد. وتُنهي تجربة الحياد التي انتهجتها هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق، فيما تتجه الأعين نحو ما قد تقوم به روسيا.
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