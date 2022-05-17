 فنلندا: طلب الحماية لدى الناتو | مراسلون حول العالم | DW | 30.05.2022

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مراسلون حول العالم

فنلندا: طلب الحماية لدى الناتو

لم تكن فنلندا لعقود من الزمان جزءًا من أي تحالف عسكري. ولكن الآن تتطلع البلاد إلى عضوية الناتو طلباً للحماية من جارتها المعادية روسيا. إنها نقطة تحول.

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