فنلندا تلمح إلى تورط روسيا في واقعة حرق القرآن في السويد

ألمح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إلى أن روسيا قد تكون متورطة في مظاهرة حرق القرآن بوسط ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما يهدد بإخراج السويد عن مسار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

كان راسموس بالودان، وهو ناشط يميني متطرف يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، قد قام بحرق القرآن في وسط ستوكهولم، مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى استبعاد دعم انضمام السويد إلى الناتو.

يشار إلى أنه يتعين موافقة تركيا على طلب السويد للانضمام للناتو نظراً لأن الحصول على العضوية يتم باجماع كل الدول الأعضاء بالحلف.

وقال هافيستو في مقابلة مع تليفزيون "واي إل ايه تي في 1" اليوم السبت (28 يناير/كانون الثاني 2023)، إنه يتم التحقيق في علاقات بالودان المحتملة مع روسيا وجرى العثور على صلات معينة في محيطه. غير أن هافيستو أمتنع عن تأكيد التورط الروسي.

وأضاف أن الواقعة "تثير تساؤل عما إذا كان طرف ثالث ما يسعى لإحداث اضطرابات - على سبيل المثال روسيا- أو طرف آخر يعارض الانضمام للناتو ويتطلع إلى وسيلة استفزاز لتحقيق ذلك"، متابعاً "هذا أمر لايغتفر".

ولم تعلق الحكومة السويدية علانية على أي صلة ببالودان بروسيا، ولكن رئيس الوزارء أولف كريسترسون أشار في وقت سابق إلى "قوى" تريد إبقاء البلاد بعيداً عن حلف الناتو العسكري.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)