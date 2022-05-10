فنلندا تطلب عضوية الناتو وموسكو تهدد بـ"خطوات انتقامية"

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قادة فنلندا يعربون عن دعمهم الانضمام لحلف الناتو وأمين عام الحلف يرحب والكرملين يعتبر ذلك تهديدا لبلاده.
في الوقت الذي أبدت فيه فنلندا استعداداً للانضمام إلى الناتو، سارع الكرملين للرد على الإعلان، معتبراً أن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي يمثّل "بالتأكيد" تهديداً لروسيا. بينما أعلنت ألمانيا دعمها لرغبة فنلندا.
المستشار الألماني شولتس يؤكد أن بلاده ستدعم السويد وفنلندا لو قررتا طلب الانضمام لحلف الناتو، معتبرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يبحث الاتحاد الأوروبي فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. لكن القرار يواجه برفض شديد من جانب المجر، فيما افتتحت بولندا ودول البلطيق خطّاً جديداً لأنابيب الغاز.
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