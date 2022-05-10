 فنلندا تطلب عضوية الناتو وموسكو تهدد بـ″خطوات انتقامية″ | مسائية DW | DW | 13.05.2022

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مسائية DW

فنلندا تطلب عضوية الناتو وموسكو تهدد بـ"خطوات انتقامية"

قادة فنلندا يعربون عن دعمهم الانضمام لحلف الناتو وأمين عام الحلف يرحب والكرملين يعتبر ذلك تهديدا لبلاده.

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