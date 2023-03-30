 فنلندا تصبح العضو الـ31 للناتو والسويد على قائمة الانتظار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2023

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فنلندا تصبح العضو الـ31 للناتو والسويد على قائمة الانتظار

ستنضم فنلندا رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء لتصبح العضو الـ31، ولتستكمل انتقالا سريعا إلى التحالف العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل على السويد الانتظار حتى توافق تركيا والمجر على انضمامها للحلف.

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يعلن أنّ فنلندا ستنضم للحلف رسميا يوم الثلاثاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2023).

تحرك الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ لطمأنة السويد مؤكدا "ثقته التامة" في أنها في طريقها للانضمام للحلف.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان 2023): "سنرحب غدا بانضمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي مما سيعزز من أمن فنلندا وقوة تحالفنا". وأشاد بالخطوة باعتبارها "تاريخية".

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رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.

بعد أن كانت أصغر رئيسة وزراء في العالم، اعترفت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية أمام حزب يمين الوسط، رغم شعبيتها داخل بلادها وخارجها وقيادتها بلادها إلى بر الأمان خلال جائحة كورونا.

يتصاعد غضب رسمي وشعبي في العالمين العربي والإسلامي بسبب عدم قيام السلطات السويدية بمنع يميني متطرف من حرق المصحف أمام سفارة تركيا. فهل ذهبت آمال السويد بالانضمام للناتو أدراج الرياح أم تغير تركيا موقفها مقابل تنازلات؟

وأضاف ستولتنبرغ "سنرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف. سيكون يوما طيبا لأمن فنلندا وأمن بلدان الشمال الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي ككل".

وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الرئيس سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاحتفال.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي فنلندا وجارتها السويد لطلب الحصول على عضوية الحلف، متخليتان عن عقود من عدم الانحياز العسكري.

وأزيحت آخر عقبة في طريق عضوية فنلندا الأسبوع الماضي بعد أن صوت البرلمان التركي بالمصادقة على طلب هلسنكي لكنه أبقى طلب السويد معلقا.

وقال ستولتنبرغ "دخل الرئيس بوتين الحرب ضد أوكرانيا بهدف واضح وهو تقليص حلف شمال الأطلسي... (لكنه) يحصل على العكس تماما".

ويشار إلى أنه يتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة. وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو/ أيار 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

بتوقيت برلين - توسع حلف الناتو: هل يشكل تهديدا لروسيا؟

الرد الروسي لم يتأخر

وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو إن روسيا ستعزز قواتها في مناطق غرب وشمال غرب البلاد بعد إعلان انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأضاف غروشكو "في حالة نشر قوات وموارد تابعة لأعضاء آخرين بالحلف في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الروسي".

ولدى فنلندا حدود مع روسيا تمتد لمسافة 1300 كيلومتر، وهو ما يعني زيادة طول حدود الحلف مع روسيا إلى المثلين تقريبا. ودفعت الخطوة موسكو لإعلان أنها ستعزز قواتها في المناطق الحدودية.

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

تركيا والجر يضعان فيتو على انضمام السويد

ومازالت تركيا تؤخر البت في طلب السويد، قائلة إن ستوكهولم تؤوي أعضاء فيما تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية، وهو اتهام تنفيه السويد. وتطالب تركيا بتسليمهم كخطوة نحو التصديق على عضوية السويد.

كما أحجمت المجر أيضا عن قبول انضمام السويد وعزت ذلك إلى استيائها من الانتقادات الموجهة لسياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان. لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي يقولون إنهم يتوقعون أن توافق بودابست على مسعى السويد إذا رأت تحركا من تركيا لفعل ذلك.

وتحرك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ لطمأنة السويد اليوم الاثنين مؤكدا "ثقته التامة" في أن السويد في طريقها للانضمام للحلف.

وقال ستولتنبرغ إن انضمام السويد للحلف" يمثل أولوية للناتو"، وذلك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل. وأضاف أن عضوية فنلندا في الحلف" سوف تعزز أمن السويد، كما سوف تؤدي لدمج السويد في الحلف".

وأكد الأمين العام للناتو أن السويد "أوفت بكل الالتزامات" الخاصة بالتعاون الأمني مع تركيا منذ توقيع اتفاق في الصيف الماضي في مدريد  خلال قمة قادة حلف الناتو.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • انفجارات في كييف صبيحة الـ 24 من فبراير/شباط 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

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    في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

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    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

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  • An investigator from an international forensics team looking at body bags

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بوتشا.. مشاهد مروعة

    تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

  • Scene of aftermath of a Russian missile strike on the railway station in the Ukrainian city of Kramatorsk on April 8, 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

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  • محطة قطار الأنفاق كملجأ لسكان كييف (16/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    القصف في كل مكان

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  • محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي (11/9/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

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  • رجل يختبئ في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب (10/5/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    اليأس يسود ماريوبول

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  • رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى (4/7/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة 

    احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

  • في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    حصيلة ضحايا الحرب؟

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  • راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع (8/1/2019)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    تغيير قواعد اللعبة

    وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

  • سكان مدينة خيرسون يرحبون بدخول الجنود الأوكران (11/11/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    فرحة التحرير

    شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

  • انفجار كبير على جسر القرم أو كيرتش (8/10/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    انفجار جسر القرم

    في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

  • انقطاع الكهرباء في كييف بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة (23/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    استهداف محطات الطاقة

    بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الأوروبي (9/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

    منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ظهر دبابة ليوبارد 2 القتالية ألمانية الصنع (1/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    مساعدات مالية وعسكرية غربية

    تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

  • أثار الدمار الذي لحق بمدينة باخموت (12.01.2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    باخموت.. مدينة مدمرة

    على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ كييف 20/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بايدن في كييف

    قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع


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