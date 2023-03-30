فنلندا تصبح العضو الـ31 للناتو والسويد على قائمة الانتظار

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان 2023): "سنرحب غدا بانضمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي مما سيعزز من أمن فنلندا وقوة تحالفنا". وأشاد بالخطوة باعتبارها "تاريخية".

وأضاف ستولتنبرغ "سنرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف. سيكون يوما طيبا لأمن فنلندا وأمن بلدان الشمال الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي ككل".

وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الرئيس سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاحتفال.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي فنلندا وجارتها السويد لطلب الحصول على عضوية الحلف، متخليتان عن عقود من عدم الانحياز العسكري.

وأزيحت آخر عقبة في طريق عضوية فنلندا الأسبوع الماضي بعد أن صوت البرلمان التركي بالمصادقة على طلب هلسنكي لكنه أبقى طلب السويد معلقا.

وقال ستولتنبرغ "دخل الرئيس بوتين الحرب ضد أوكرانيا بهدف واضح وهو تقليص حلف شمال الأطلسي... (لكنه) يحصل على العكس تماما".

ويشار إلى أنه يتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة. وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو/ أيار 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

بتوقيت برلين - توسع حلف الناتو: هل يشكل تهديدا لروسيا؟

الرد الروسي لم يتأخر

وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو إن روسيا ستعزز قواتها في مناطق غرب وشمال غرب البلاد بعد إعلان انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأضاف غروشكو "في حالة نشر قوات وموارد تابعة لأعضاء آخرين بالحلف في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الروسي".

ولدى فنلندا حدود مع روسيا تمتد لمسافة 1300 كيلومتر، وهو ما يعني زيادة طول حدود الحلف مع روسيا إلى المثلين تقريبا. ودفعت الخطوة موسكو لإعلان أنها ستعزز قواتها في المناطق الحدودية.

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

تركيا والجر يضعان فيتو على انضمام السويد

ومازالت تركيا تؤخر البت في طلب السويد، قائلة إن ستوكهولم تؤوي أعضاء فيما تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية، وهو اتهام تنفيه السويد. وتطالب تركيا بتسليمهم كخطوة نحو التصديق على عضوية السويد.

كما أحجمت المجر أيضا عن قبول انضمام السويد وعزت ذلك إلى استيائها من الانتقادات الموجهة لسياسات رئيس الوزراء فيكتور أوربان. لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي يقولون إنهم يتوقعون أن توافق بودابست على مسعى السويد إذا رأت تحركا من تركيا لفعل ذلك.

وتحرك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ لطمأنة السويد اليوم الاثنين مؤكدا "ثقته التامة" في أن السويد في طريقها للانضمام للحلف.

وقال ستولتنبرغ إن انضمام السويد للحلف" يمثل أولوية للناتو"، وذلك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل. وأضاف أن عضوية فنلندا في الحلف" سوف تعزز أمن السويد، كما سوف تؤدي لدمج السويد في الحلف".

وأكد الأمين العام للناتو أن السويد "أوفت بكل الالتزامات" الخاصة بالتعاون الأمني مع تركيا منذ توقيع اتفاق في الصيف الماضي في مدريد خلال قمة قادة حلف الناتو.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)