 فنلندا تسعى للانضمام إلى ″الناتو″.. تصعيد جديد مع روسيا؟ | مسائية DW | DW | 13.05.2022

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مسائية DW

فنلندا تسعى للانضمام إلى "الناتو".. تصعيد جديد مع روسيا؟

رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها يعلنان تأييد انضمام بلدهما للناتو، ودول في الحلف تسارع لدعم خطوة هلسنكي. والكرملين يعتبر المسعى الفنلندي تهديدا لروسيا. هل هي بداية تصعيد جديد بين الناتو وموسكو؟

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