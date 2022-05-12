فنلندا تسعى للانضمام إلى "الناتو".. تصعيد جديد مع روسيا؟

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رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها يعلنان تأييد انضمام بلدهما للناتو، ودول في الحلف تسارع لدعم خطوة هلسنكي. والكرملين يعتبر المسعى الفنلندي تهديدا لروسيا. هل هي بداية تصعيد جديد بين الناتو وموسكو؟
في الوقت الذي أبدت فيه فنلندا استعداداً للانضمام إلى الناتو، سارع الكرملين للرد على الإعلان، معتبراً أن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي يمثّل "بالتأكيد" تهديداً لروسيا. بينما أعلنت ألمانيا دعمها لرغبة فنلندا.
المستشار الألماني شولتس يؤكد أن بلاده ستدعم السويد وفنلندا لو قررتا طلب الانضمام لحلف الناتو، معتبرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.
بعد تحذيرات روسية سابقة من عواقب "سياسية وعسكرية" حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، هددت موسكو الآن بنشر أسلحة نووية في محيط بحر البلطيق حال تم الانضمام.
حذرت روسيا من توسيع أعضاء الناتو ليشمل السويد وخصوصا جارتها فنلندا. وهدد مسؤول روسي بـ "عواقب" ضمنها نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق.
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